Lecce-Cagliari 2-2, il tabellino: i salentini rimontano nel finale

Il tabellino di Lecce-Cagliari 2-2 il risultato finale: reti di Joao Pedro e Nainggolan per i sardi mentre Lapadula e Calderoni regalano il pari a salentini.

LECCE – Nel match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Lecce e Cagliari danno vita a un match incredibile pareggiando 2-2. Un gol per tempo per la formazione di Maran che passa con un calcio di rigore di Joao Pedro e raddoppia con la terza rete stagionale di Nainggolan. Nel finale succede di tutto con le espulsioni di Cacciatore, Olsen e Lapadula e la rimonta del Lecce con il rigore di Lapadula (poi espulso) e Calderoni. Con questo pareggio la squadra sarda scivola in quarta posizione, insieme alla Roma, con 25 punti mentre il Lecce resta al sedicesimo posto con 11 punti.

Lecce-Cagliari 2-2: il tabellino del match

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (88′ Dubickas), Rossettini (57′ Meccariello), Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakov (69′ Farias); Lapadula, La Mantia. A disposizione: Riccardi, Vera, Benzar, Meccariello, Farias, Dubickas, Vigorito, Dell’Orco, Imbula, Gallo, Lo Faso. Allenatore: Liverani

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog (87′ Mattiello); Nainggolan (87′ Rafael), Joao Pedro; Simeone (76′ Ionita). A disposizione: Rafael, Aresti, Pinna, Mattiello, Faragò, Walukievicz, Ionita, Oliva, Castro, Cerri. Allenatore: Maran

RETI: 30′ Rig. Joao Pedro (C), 67′ Nainggolan (C), 83′ Rig. Lapadula (L), 91′ Calderoni (L)

AMMONIZIONI: Lykogiannis, Rog (C), Farias (L)

ESPULSIONI: Cacciatore, Olsen (C), Lapadula (L)

RECUPERO: 4′ nel primo tempo, 7′ nel secondo tempo

STADIO: Via del Mare