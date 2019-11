Primavera, Genoa – Pescara: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Genoa – Pescara del 25 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il posticipo del campionato Primavera 1, calcio d’inizio alle 14.30

SAMPDORIA – Oggi pomeriggio, lunedì 25 novembre ore 14.30 si gioca sul campo sportivo Begato 9 di Genova, la partita tra Genoa e Pescara, valida per la nona giornata del campionato Primavera 1. In classifica il Genoa è in terza posizione ma con due gare in meno da giocare a 6 lunghezza da Atalanta e Cagliari. 16 punti frutto di 5 vittorie, un pari e una sconfitta. Di contro il Pescara si trova in penultima posizione con 7 punti frutto di 2 successi, un pari e ben 5 sconfitte. Una gara dunque che sulla carta vede favorita la squadra di casa ma i biancazzurri nonostante i risultati finali avversi in più occasioni hanno tenuto testa a squadre del calibro di Inter (sconfitta solo allo scadere), Juventus (successo casalingo). Il match, diretto da Matteo Gualtieri di Asti lo potremo seguire con la nostra consueta webcronaca a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

La cronaca minuto per minuto

Le probabili formazioni di Genoa – Pescara

GENOA (4-3-1-2): Vodisek; Piccardo II, Piccardo I, Raggio, Gonçalves; Masini, Verona Grönberg, Eboa Ekong; Zennaro; Klimavicius, Moro.

PESCARA (3-4-1-2): Sorrentino; Chiacchia, Cipolletti, Manè; Tringali, Masella, Palmucci, Martella; Mercado, Diambo; Chiarella. Allenatore: Legrottaglie

Il punto sulla nona giornata

In attesa della sfida di questo pomeriggio vediamo l’ultimo turno di campionato che responsi ha dato con l’Atalanta che ha aperto venerdì, 4-1 al Napoli. Stesso punteggio per la Juventus in casa contro il ChievoVerona. Non perde terreno il Cagliari che supera 1-0 il Bologna e tiene la vetta con l’Atalanta che però ha una partita in meno. Nel derby romano successo per 2-1 della Lazio mentre l’Inter non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Torino. Nel derby toscano successo dell’Empoli 1-0 contro la Fiorentina mentre il Sassuolo supera per 5-1 la Samp. In classifica è dunque il Genoa in caso di punti a scavalcare la Roma attualmente a pari merito.