Lecce – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Lecce – Genoa del 8 dicembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12,30

LECCE – Domenica 8 dicembre alle ore 12,30 andrà in scena Lecce – Genoa, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte ci sono i salentini che sono reduci dalla vittoria esterna di misura con la Fiorentina e in classifica occupano la quindicesima posizione con 14 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono i grifoni che vengono dalla sconfitta interna di misura contro il Torino e in classifica occupano il terzultimo posto con 10 punti. Dirigerà l’incontro il signor Rocchi della sezione di Firenze.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 8 dicembre alle ore 11.30 le formazioni ufficiali, dalle 12.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LECCE – Liverani avrà squalificati Lapadula e Rossettini e dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Gabriel in porta, pacchetto difensivo composto da Rispoli e Calderoni sulle fasce mentre al centro ci saranno Lucioni e Dell’Orco. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Majer e Petriccione mezze ali mentre davanti Shakhov giocherà alle spalle del tandem offensivo composto da Farias e La Mantia.

QUI GENOA – Thiago Motta avrà out Zapata e Kouamé e dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-2-1 con Radu tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ghiglione e Pajac sugli esterni mentre al centro ci saranno Romero e Criscito. A centrocampo Schone in cabina di regia con Cassata e Sturaro ai suoi fianchi mentre poco più avanti giocheranno Pandev e Agudelo alle spalle dell’unica punta Pinamonti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecce – Genoa, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Lecce – Genoa

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione: Shakhov; Farias, La Mantia. Allenatore: Liverani

GENOA (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Cassata, Schone, Sturaro; Pandev, Agudelo, Pinamonti. Allenatore: Thiago Motta

STADIO: Via del Mare