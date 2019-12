Lecce – Genoa, le formazioni ufficiali del match

LECCE – Tutto è pronto per l’inizio di Lecce – Genoa, lunch match della quindicesima giornata del campionato di Serie A. Il Lecce proviene dalla vittoria in trasferta sul campo della Fiorentina e in classifica é quindicesimo con 14 punti. Quattro lunghezze in meno per il Genoa, che dopo la sconfitta casalinga contro il Torino è terzultimo. Calcio di inizio alle ore 12.30. Ecco le firmazioni ufficial.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Farias, Babacar

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Pajac, Schone, Sturaro; Pandev, Pinamonti, Agudelo

