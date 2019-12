Ricco quadro tra Serie A e gli altri principali campionati dalla Ligue 1 alla Bundesliga, Liga e Premier Ligue, tutti i risultati di oggi 8 dicembre 2019

Domenica 8 dicembre con un programma ricco di incontri da seguire con i nostri risultati in tempo reale. In Italia si parte con il lunch match delle 12.30 Lecce – Genoa in Serie A e tanti gli incontri previsti tra il pomeriggio e sera nelle varie categorie. Anche nel resto d’Europa si gioca in tutti i principali campionati. Ricordiamo che di seguito è presente il quadro riepilogativo con tutte le dirette previste e gli esiti dei vari incontri. Prima però sguardo a chi è già sceso in campo, vediamo dove.

Partiamo dalla Superliga argentina con il successo casalingo per 1-0 del Lanus contro il Racing Club. Ospiti sfortunati subiscono la rete decisiva con l’autorete di Mena al 32′ della ripresa. In classifica guidano Boca Juniors, Argentinos Jrs e Lanus con 29 punti seguiti dal River Plate a 27 ma quest’ultima squadra ha due gare da giocare mentre le prime due una. In Messico vittoria esterna del Monterrey 1-0 sul Necaxa, risultato che consente ai patroni di casa di accedere alla finale playoff in virtù del 2-1 casalingo dell’andata. L’avversario sarà o il Monarcas o il Club America con i primi che all’andata si sono imposti 2-0. In Ecuador finisce senza reti LDU Quito – Aucas, nel finale entrambe le squadre sono rimaste in 10 per le espulsioni di Murillo da una parte e Mosquera dall’altra. Ci spostiamo nella Southest Asian Game dove la Birmania supera 2-1 le Filippine conquistando così la terza posizione nel torneo mentre la finalissima Thailandia – Vietnam è attesa sempre per oggi. Chiudiamo con l’A-League australiana dove vincono in casa il Western Uniter e l’Adelaide United rispettivamente contro Melbourne Victory 3-1 e Newcastle Jets 2-1.

FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



14:00



Kenya - Tanzania

Zanzibar - Sudan



17:00 Bahrain - Arabia Saudita



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00 Filippine - Myanmar 1-2



13:00 Tailandia - Vietnam



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00 Seychelles - eSwatini 0-2



11:45 Mauritius - Lesotho



14:30 Madagascar - Sudafrica



FIFA > U18 Amichevoli 2019 > Dicembre



17:00 Israele - Serbia



FIFA > U16 Amichevoli 2019 > Dicembre



10:00 Russia - Giappone 1-4



12:00 Spagna - Inghilterra



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Partita per 3. posizione



22:00 Paraguay - Colombia



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Lanús - Racing Club 1-0



21:35



Gimnasia de La Plata - Central Córdoba SdE

Defensa y Justicia - Godoy Cruz



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



21:00 Estudiantes de Caseros - Guillermo Brown de Puerto Madryn



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:00 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo - Juventud Unida de Gualeguaychú 2-1



01:30 Boca Unidos - Douglas Haig 1-2



01:45 Chaco For Ever - Defensores de Pronunciamiento 1-0



Australia > A-League 2019/2020



06:00 Western United FC - Melbourne Victory 3-1



08:00 Adelaide United - Newcastle United Jets 2-1



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



20:00



Always Ready - Guabirá

Real Potosí - Destroyers



21:00 Bolívar - Blooming



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2019/2020



15:00 Borac Banja Luka - Sloboda Tuzla



Brasile > Série A 2019



20:00



Internacional - Atlético Mineiro

Cruzeiro - Palmeiras

Fortaleza - EC Bahia

Corinthians SP - Fluminense RJ

Santos FC - Flamengo RJ

Vasco da Gama - Chapecoense

Botafogo - RJ - Ceará SC

Avaí FC - Athletico Paranaense

Goiás - Grêmio Porto Alegre

CSA - São Paulo FC



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



11:00 FK Botev Vratsa - Slavia Sofia 0-2



13:15 Arda Kardzhali - CSKA Sofia



15:30 Levski Sofia - Vitosha Bistritsa



Cipro > First Division 2019/2020



15:00 Omonia Nikosia - Doxa Katokopias FC



17:00 Apollon Limassol - AEK Larnaca



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Finale



22:00 LD Alajuelense - CS Herediano



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 NK Osijek - Lokomotiva Zagreb



17:30 HNK Rijeka - NK Istra 1961



Croazia > 2. HNL 2019/2020



13:30



Hajduk Split II - HNK Šibenik

NK Rudeš - NK BSK Bijelo Brdo



Danimarca > Superliga 2019/2020



12:00 Silkeborg IF - Randers FC 1-1 *



14:00



SønderjyskE - Esbjerg fB

Aarhus GF - Lyngby BK



16:00 FC Nordsjælland - FC Copenaghen



18:00 Brøndby IF - FC Midtjylland



Ecuador > Serie A 2019 Playoffs > Semifinali



01:00 LDU Quito - Aucas 0-0



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Qualificazioni



02:00 Sonsonate FC - Águila 1-0



22:00 Municipal Limeño - Santa Tecla FC



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 Stade Reims - AS Saint-Étienne



17:00 FC Nantes - Dijon FCO



21:00 Olympique Marseille - Girondins Bordeaux



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



C' Chartres Football - Le Havre AC

US Boulogne - US Orléans

JA Drancy - SM Caen

Valenciennes FC - Entente Feignies Aulnoye



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



11:00 Le Puy Foot 43 - RC Strasbourg



12:30 FC Montceau - FC Sochaux



14:30



AJ Auxerre - FC Bourg-Péronnas

SAS Épinal - ESTAC Troyes

ASPTT Dijon - FC Metz



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



11:00



EA Guingamp - LB Châteauroux

Vannes OC - Girondins Bordeaux



14:30



Chamois Niortais - Aviron Bayonnais

Tours FC - Stade Laval

Stade Rennes - US Concarneau



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



11:00



AS Saint-Étienne - AS Cannes

Toulouse FC - SC Bastia



14:30 Sporting Club de Toulon - Nîmes Olympique



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 1. FC Union Berlin - Colonia



18:00 Werder Bremen - Paderborn



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



Jahn Regensburg - FC St. Pauli

Dynamo Dresden - SV Sandhausen

SV Wehen Wiesbaden - SV Darmstadt 98



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 Waldhof Mannheim - Eintracht Braunschweig 0-0 *



14:00 MSV Duisburg - Bayern München II



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



14:00



Bayer Leverkusen - SGS Essen

SC Sand - VfL Wolfsburg

MSV Duisburg - 1. FC Köln rinv.

1899 Hoffenheim - FF USV Jena



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2019/2020



11:00



Werder Bremen - 1. FC Saarbrücken

VfL Wolfsburg II - SG 99 Andernach

1. FFC Frankfurt II - Bayern München II

Turbine Potsdam II - FSV Gütersloh 2009

BV Cloppenburg - 1899 Hoffenheim II

FC Ingolstadt 04 - SV Meppen



14:00 Arminia Bielefeld - Bor. Mönchengladbach



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00 Energie Cottbus - Holstein Kiel



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



13:00 Rot-Weiß Oberhausen - Arminia Bielefeld



Germania > Primavera B Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



14:00 Werder Bremen - FC St. Pauli



11:00 Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



SV Lippstadt 08 - VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund

Alemannia Aachen - SG Unterrath 12/24



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



Karlsruher SC - FC Augsburg

VfB Stuttgart - Stuttgarter Kickers



13:00



Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth

SpVgg Unterhaching - 1. FC Nürnberg



Giappone > J1 League Relegation Playoffs 2019 > 2. Giornata



05:05 Tokushima Vortis - Montedio Yamagata 1-0



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 Lamia - OFI Heraklion



16:15 Asteras Tripolis - AE Larisa



18:30



Atromitos - Aris Saloniki

Volos NFC - Panathinaikos



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00



Apollon Larisa - Apollon Pontou

Platanias Chanion - AO Kerkyra

Apollon Smyrnis - AE Karaiskakis



16:30 PAS Giannina - Doxa Dramas FC



Indonesia > Liga 1 2019



09:30



PSIS Semarang - Arema Cronus FC 5-1

Persebaya Surabaya - Bhayangkara FC 4-0



12:15 Badak Lampung FC - Persija Jakarta 0-0 *



14:30 Bali United - Persipura Jayapura



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00



Aston Villa - Leicester City

Newcastle United - Southampton FC

Norwich City - Sheffield United



17:30 Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers



Inghilterra > Championship 2019/2020



13:00 West Bromwich Albion - Swansea City 0-0 *



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:45 Hapoel Hadera FC - Hapoel Tel Aviv



19:15 FC Ashdod - Beitar Jerusalem



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Lecce - Genoa 0-1 *



15:00



Sassuolo - Cagliari

SPAL - Brescia

Torino - Fiorentina



18:00 Sampdoria - Parma



20:45 Bologna - Milan



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



SS Juve Stabia - Frosinone

Pisa - Virtus Entella



21:00 Pordenone - Crotone



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Arezzo - Gozzano

Juventus II - Carrarese

Calcio Lecco 1912 - Olbia

Aurora Pro Patria - Novara



17:30



AlbinoLeffe - Renate

Monza - Giana Erminio

Pergolettese - Alessandria



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Calcio Padova - Imolese

Piacenza - Rimini

Ravenna Calcio - Südtirol



17:30



Fermana FC - Arzignano

Vicenza - FeralpiSalò

Triestina - Modena

Virtus Verona - Reggiana

Vis Pesaro - Carpi



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



14:30 Avellino - ASD Sicula Leonzio



15:00



Catania - Rende

AZ Picerno - Monopoli

Reggina - Viterbese

Rieti - Bisceglie

Vibonese - Teramo

Virtus Francavilla - Cavese



17:30



Bari - Potenza

Ternana - Casertana



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Borgosesia - USD Fezzanese

Bra - Vado

Casale - Seravezza

Ghivizzano Borgo - Verbania Calcio

SC Ligorna 1922 - Prato

Lucchese - Lavagnese

Real Forte Querceta - Caronnese

Sanremese - Fossano Calcio

Savona - Chieri



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



GS Arconatese 1926 - Inveruno

Brusaporto - US Levico Terme

Legnano - NibionnOggiono

Seregno - Pontisola

Sondrio - Pro Sesto

SS Tritium 1908 - Castellanzese

Dro - Caravaggio

Villa d'Almè - US Scanzorosciate

Virtus Bergamo - Folgore Caratese

Virtus Bolzano - Milano City FC



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



Caldiero Terme - ASD Campodarsego

APC Chions - US Adriese

Porto Tolle - San Luigi

Este - ASD Cjarlins Muzane

Union Feltre - Gsd Ambrosiana

Legnago - ASD Cartigliano

AC Mestre - Luparense

Montebelluna - Clodiense

Tamai - SSD Vigasio

Villafranca - AC Belluno



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



Alfonsine FC 1921 - Mantova

US Breno - AC Fanfulla 1874

AC Calvina Sport - Lentigione Calcio

Ciliverghe Mazzano - ASD Sasso Marconi 1924

Correggese - AC Crema

Sammaurese Calcio - Forlì

Savignanese - Mezzolara

Progresso - Fiorenzuola

USD Vigor Carpaneto 1922 - Franciacorta



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Aglianese Calcio - Foligno

ASD Cannara - Albalonga

Virtus Flaminia - Ponsacco

US Gavorrano - Tuttocuoio

Grassina - Trestina

Monterosi FC - AC Sangiovannese

Montevarchi - San Donato Tavarnelle

Pomezia Calcio - Grosseto

Scandicci - Bastia



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Olympia Agnonese - ASD Pineto Calcio

Chieti - Jesina Calcio

AC Cattolica Calcio - Avezzano Calcio

Atletico Terme Fiuggi - Vastogirardi

Real Giulianova - SN Notaresco

Matelica - Vastese Calcio

Montegiorgio Calcio - Tolentino

US Recanatese - Porto Sant'Elpidio

AC Sangiustese - Campobasso



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30



Arzachena - ASD Trastevere

Città di Anagni - Sassari Latte Dolce

Latina - US Ladispoli

Muravera - Aprilia

Cassino Calcio 1924 - Lanusei Calcio

Team Nuova Florida - Turris

Portici 1906 - Budoni

Tor Sapienza - Ostia Mare

Torres - ASD Vis Artena



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



ACD Nardò - Gladiator

Audace Cerignola - FBC Gravina

US Bitonto - Fidelis Andria

Casarano - Città di Fasano

Foggia - Gelbison

Sorrento - Team Altamura

Grumentum Val d'Agri - FC Francavilla



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Biancavilla - San Tommaso

Giugliano - USD Palmese

FC Messina - Marina di Ragusa

Calcio Cittanovese - Roccella

Corigliano - US Castrovillari

Licata - Marsala

Palermo - Acireale

Savoia - Messina

ASD SS Nola 1925 - ASD Troina



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



10:00 Empoli - Roma 2-1



12:00 Cagliari - Sampdoria



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020



16:00 Blue Boys Muhlenbach - US Hostert



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020



13:00



Vardar Skopje - KF Shkëndija 79 0-0 *

KF Shkupi - Makedonija GP 0-1 *

FC Struga - FK Borec 0-0 *

FK Renova - FK Rabotnički 0-0 *



Messico > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



03:30 Club Necaxa - CF Monterrey 0-1



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Kano Pillars - Delta Force FC

Heartland FC - Plateau United

Ifeanyi Uba - Wikki Tourists

Enugu Rangers - Jigawa Golden Stars

Warri Wolves - Lobi Stars

Abia Warriors FC - Akwa Starlets

Enyimba Aba - Rivers United FC

Katsina United - MFM FC

Akwa United - Adamawa United FC

Sunshine Stars - Nasarawa United FC



Peru > Primera División 2019 Playoffs > Finale



21:00 Deportivo Binacional - Alianza Lima



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 CD Feirense - SL Benfica B 1-0 *



16:00



Académica de Coimbra - Casa Pia

Leixões SC - Académico de Viseu

CD Mafra - GD Estoril



18:15 Varzim SC - Sporting Covilhã



Romania > Liga 1 2019/2020



16:30 FC Botoşani - CFR Cluj



19:30 Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova



Russia > Premier Liga 2019/2020



12:00 Krylia Sovetov - FC Ural 1-1 *



14:30 PFC Sochi - Rubin Kazan



17:00 Spartak Moskva - FK Rostov



Serbia > Super Liga 2019/2020



13:30 FK Rad Beograd - Partizan



15:00



TSC Bačka Topola - Vojvodina

FK Javor - FK Voždovac

FK Napredak - FK Mačva Šabac

Proleter Novi Sad - FK Čukarički-Stankom

Radnički Niš - Mladost Lučani

Radnik Surdulica - FK Inđija



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 SD Eibar - Getafe CF 0-0 *



14:00 Real Betis - Athletic Bilbao



16:00 Real Valladolid - Real Sociedad



18:30 CD Leganés - Celta Vigo



21:00 CA Osasuna - Sevilla FC



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00 Girona FC - CD Lugo 1-0 *



16:00 Deportivo La Coruña - Real Zaragoza



18:00 UD Las Palmas - CD Numancia



21:00 Cádiz CF - Elche CF



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



11:30



Getafe CF B - Atlético Madrid B

UD Melilla - Atlético Baleares



12:00



Las Rozas CF - UD Ibiza

Peña Deportiva - Racing Ferrol

UP Langreo - Coruxo FC

UD Las Palmas B - Pontevedra CF

Rayo Majadahonda - UD SS Reyes

Celta Vigo B - Real Oviedo B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



17:00



Barakaldo CF - Real Unión

CD Calahorra - CD Tudelano



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



UE Olot - Orihuela CF

Espanyol Barcelona B - Hércules CF

Gimnàstic - Villarreal CF B

SD Ejea - AE Prat

Valencia CF B - FC Barcelona B



17:00



CF La Nucía - UE Llagostera

CF Badalona - Levante UD B

Lleida Esportiu - CD Ebro

CD Castellón - FC Andorra



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



12:00 Yeclano Deportivo - Villarrubia CF



16:00 Cádiz CF B - Marbella FC



17:00



Algeciras CF - RB Linense

Córdoba CF - Atlético Sanluqueño CF

San Fernando CD - Don Benito

Talavera CF - Mérida AD

CD Badajoz - Recreativo Granada



18:00 Real Murcia - FC Cartagena



19:00 CP Villarrobledo - UCAM Murcia CF



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Rayo Vallecano - UDG Tenerife Sur



12:00



Atlético Madrid - Athletic Bilbao

FC Barcelona - Real Betis



13:00 Sevilla FC - Madrid CFF



17:00 CD Tacón - Espanyol Barcelona



18:30 Levante UD - Deportivo de La Coruña



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30 Polokwane City FC - Maritzburg United



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Basilea - FC Sion

FC Thun - FC St.Gallen

FC Zurigo - Servette Genève



Turchia > SüperLig 2019/2020



12:00 Atiker Konyaspor - Gaziantep FK 0-0 *



14:30



Antalyaspor - Trabzonspor

Denizlispor - İstanbul Başakşehir F.K.



17:00 Kasımpaşa SK - Beşiktaş