Lecce – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lecce – Lazio di domenica 20 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 1° giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

LECCE – Domenica 20 agosto, allo stadio Via del Mare di Lecce, andrà in scena Lecce – Lazio, posticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Calcio di inizio alle ore 20:45.

Nella prima giornata del campionato di Serie A il Lecce di D’Aversa, classificatosi sedicesimo la scorsa stagione, riceverà al Via del Mare la Lazio di Maurizio Sarri che cercherà in questa annata di confermare l’ottimo piazzamento conquistato lo scorso campionato. I giallorossi hanno ufficialmente già iniziato questa stagione battendo il Como nel primo turno di Coppa Italia per una rete a zero grazie alla marcatura di Almqvist. Per la Lazio invece sarà l’esordio assoluto senza Milinkovic-Savic rimpiazzato da Kamada. I biancocelesti per questa stagione, che li vedrà impegnati in Champions League, potranno sfruttare i nuovi innesti Isaksen, Pellegrini, Rovella e Castellanos. La gara sarà affidata al Sig. Federico Dionisi della sezione de L’Aquila coadiuvato dagli assistenti Peretti e Rossi, il quarto uomo sarà Prontera, mentre al VAR andranno Di Bello e Paganessi.

La cronaca della partita con tabellino

Domenica 20 agosto dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

Sarà il sig. Federico Dionisi della sezione de l’Aquila a dirigere Lecce – Lazio, posticipo della prima giornata di Serie A. Sono solo 2 i precedenti dell’arbitro abruzzese per quel che riguarda la Lazio che ha il bilancio molto positivo con questo direttore di gara: due vittorie. L’ultimo precedente con i capitolini è stato nella seconda giornata del campionato 21/22 quando Immobile e compagni si imposero con un tennistico 6-1 sullo Spezia. Per quanto concerne il Lecce, invece, i precedenti sono sei con i pugliesi che hanno trovato la vittoria in tre occasioni, mentre il conteggio delle sconfitte si è fermato a uno.

I precedenti tra Lecce e Lazio

Nei due precedenti della scorsa stagione il Lecce è uscito senza sconfitte in entrambe le occasioni in cui ha incrociato i biancocelesti. Nella gara di andata i salenti hanno ribaltato, nella ripresa, l’iniziale vantaggio di Immobile con le reti di Strefezza e Colombo. Nella gara di ritorno, giocata all’Olimpico il 12 maggio, una rete di Milinkovic-Savic allo scadere ha permesso alla Lazio di acciuffare il pareggio.

Presentazione del match

QUI LECCE – D’Aversa schiererà i padroni di casa con il 4-3-3. In porta ci sarà Falcone, la linea difensiva sarà formata da Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Dorgu. I tre a centrocampo saranno Rafia, Ramadani, Gonzalez. Strefezza e Banda, invece, saranno ai lati di Almqvist.

QUI LAZIO – Maurizio Sarri non avrà a disposizione Hysaj per infortunio. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa Marusic e Lazzari saranno i terzini, mentre al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Romagnoli. Cataldi dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con il nuovo acquisto Kamada e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà il solito Ciro Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno sulle fasce.

Le probabili formazioni di Empoli – Lazio

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Almqvist, Banda. Allenatore: Roberto D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lecce – Lazio, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lecce – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.