Lecce-Roma 0-1, il tabellino: decisiva la rete di Dzeko

Il tabellino di Lecce-Roma 0-1 il risultato finale: decisiva la rete di Dzeko per il successo giallorosso, Kolarov sbaglia un calcio di rigore.

LECCE – Nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Roma espugna il Via del Mare battendo il Lecce 1-0. Succede tutto nella seconda frazione con i capitolini che segnano il gol vittoria dopo dieci minuti grazie al gol colpo di testa di Dzeko. Nel finale rigore sbagliato da Kolarov, Lecce volenteroso fino alla fine ma la Roma resiste portando a casa tre punti d’oro. Con questo successo, dunque, la squadra di Fonseca sale in quinta posizione con 11 punti mentre i salentini restano a quota 6.

Lecce-Roma 0-1: il tabellino del match

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Petriccione,Tachtsidis (63′ Imbula); Mancosu (52′ Shakhov), Babacar (76′ La Mantia), Falco. Allenatore: Liverani

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi (77′ Spinazzola), Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini (71′ Zaniolo), Mkhitaryan (87′ Cristante); Dzeko. Allenatore: Fonseca

RETI: 56′ Dzeko (R)

AMMONIZIONI: Pellegrini, Mkhitaryan, Smalling, Cristante (R), Lucioni, Rispoli (L)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Via del Mare