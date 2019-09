Udinese – Bologna: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Bologna: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINESE – Domenica 29 settembre alle ore 15 andrà in scena Udinese – Bologna, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la squadra friulana che viene dal pareggio col Verona ed in classifica occupa la diciottesima posizione con 4 punti conquistati nei primi cinque turni. Dall’altra parte, invece, ci sono gli emiliani che sono reduci dal pari col Genoa ed in classifica occupano la settima posizione, insieme alla Roma, con 8 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 29 settembre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-1-1 con Musso in porta, pacchetto difensivo composto da Becao, Ekong e Samir. A centrocampo Jajalo in cabina di regia con Mandragora e Fofana mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Larsen e Sema. In attacco tandem offensivo composto da Okaka e Lasagna.

QUI BOLOGNA – Gli emiliani dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto difensivo composto da Tomiyasu e Krejci sulle corsie laterali mentre nel mezzo Bani e Denswil. A centrocampo Dzemaili e Medel in cabina di regia mentre davanti Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Udinese – Bologna, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport.

Le probabili formazioni di Udinese – Bologna

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Tudor

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic

STADIO: Dacia Arena