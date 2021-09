Lecco – Legnago Salus: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Lecco – Legnago Salus del 4 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Girone A di Serie C 2021/2022

LECCO – Sabato 4 settembre, alle ore 17.30, si giocherà Lecco – Legnago Salus, match valido per la seconda giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna di misura contro la Pro Vercelli; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Mantova; nelle ultime cinque gare hanno vinto quattro volte e pareggiato una.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI LECCO – Probabile modulo 3-4-2-1 per il Lecco con Petrovic in porta e retroguardia formata da Merli Sala, Iocolano e Battistini. A centrocampo Lakti e Lora;sulle corsie Pissardo e Kraja. Sulla trequarti Enrici e Masini, di supporto all’unica punta Giudici.

QUI LEGNAGO – Colella dovrebbe optare per un modulo 4-3-3 con Corvi tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Yabré-Bondioli e sulle fasce da Ricciardi e Rosi. A centrocampo Calamai, Salvi e Giacobbe. Tridente offensivo composto da ; Contini, Buric e Lazarevic.

Le probabili formazioni di Lecco – Legnago Salus

LECCO (3-4-2-1): Petrovic, Merli Sala, Iocolano, Battistini, Pissardo, Lakti, Lora, Kraja, Enrici, Masini, Giudici. Allenatore: Mauro Zironelli.

LEGNAGO SALUS (4-3-3): Corvi; Ricciardi, Yabré, Bondioli, Rossi; Calamai, Salvi, Giacobbe; Contini, Buric, Lazarevic. Allenatore: Giovanni Colella

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lecco – Legnago Salus verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.