AlbinoLeffe – Sudtirol: dove vedere la diretta live e risultato

La partita AlbinoLeffe – Sudtirol del 4 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino, dove vedere il match valido per la seconda giornata del Girone A di Serie C 2021/2022

ALBINO – Sabato 4 settembre, alle ore 17.30, si giocherà AlbinoLeffe – Sudtirol, match valido per la seconda giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-2 contro la Pro Patria; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo di misura contro la Virtu Verona; nelle ultime cinque gare hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI ALBINOLEFFE – L’AlbinoLeffe dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Savini tra i pali e difesa formata da Borghini, Salterelli e Ntube. In cabina di regia Gelli, con Nichetti e Giorgione; sulle corsie Gusu e Tomaselli. Davanti Cori e Manconi.

QUI SUDTIROL – Probabile modulo 4-3-21 per il Sudtirol con Poluzzi in porta e difesa composta dalla coppia centrale Vinetot-Malomo e ai lati da Fabbri e Tait. In mezzo al campo Zaro, Candellone e Beccaro. Sulla trequarti Casiraghi e Moscati, di supporto all’unica punta Odogwu.

Le probabili formazioni di AlbinoLeffe – Sudtirol

ALBINOLEFFE: Savini; Riva, Saltarelli, Ntube; Gusu, Giorgione, Gelli, Nichetti, Tomaselli, Cori, Manconi. Allenatore: Marcolini

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Tait, Malomo, Vinetot, Fabbri; Zaro, Candellone, Beccaro; Casiraghi, Moscati; Odogwu. A disposizione: Meli, Theiner, Voltan, Gatto, Karic, Davì, Fink, Fischnaller, Rover. Allenatore: Javorcic.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro AlbinoLeffe – Sudtirol, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.