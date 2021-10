Leicester – Manchester United: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Leicester – Manchester United del 16 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’8a giornata di Premier League

LEICESTER – Sabato 16 ottobre, alle ore 16:00, si terrà il match Leicester – Manchester United, incontro valido per l’8a giornata della Premier League. Da una parte troviamo le Foxes del ct Brendan Rodgers, che sono in cerca dei 3 punti che gli permetterebbero di raggiungere la parte alta della classifica. Che attualmente vede al comando il Chelsea e il Liverpool, rispettivamente con 16 e 15 punti. Dall’altra parte del campo, invece, ci saranno i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer, che attualmente occupano il 4° posto nella classifica del campionato, con 14 punti, a pari merito con i rivali del Manchester City, dell’Everton e del Brighton & Hove Albion.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LEICESTER CITY:. A disposizione:. Allenatore: Brendan Rodgers.



MANCHESTER UNITED:. A disposizione:. Allenatore: Ole Gunnar Solskjær.



Reti: al ' pt . Brendan Rodgers.Ole Gunnar Solskjær.al ' pt .

La presentazione del match

QUI LEICESTER – Il ct Rodgers potrebbe schierare un modulo 4-4-2, con Castagne, Soyuncu, Vestergaard e Bertrand in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Lookman, Choudhury, Tielemans, Barnes, alle spalle della coppia d’attacco formata da Iheanacho e da Jamie Vardy.

QUI MANCHESTER UNITED – Il tecnico dello United potrebbe invece schierare un modulo 4-2-3-1, con Dalot, Lindelof, Varane e Shaw a comporre il blocco difensivo. Cerniera di centrocampo con Fred e Pogba, coprire i trequartisti Greenwood, Bruno Fernandes e Sancho. Unica punta l’ex bomber bianconero Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Leicester – Manchester United

LEICESTER (4-4-2): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Lookman, Choudhury, Tielemans, Barnes; Iheanacho, Vardy. Allenatore: Brendan Rodgers

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Dalot, Lindelof, Varane, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo. Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer

Dove vederla in TV e streaming

La sfida Leicester – Manchester United, valido per l’8a giornata di Premier League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Gli abbonati Sky potranno come di consueto seguire la partita anche in streaming. Il match sarà quindi visibile su dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook, attraverso Sky Go.L’alternativa è rappresentata da NOW, la piattaforma streaming ufficiale di SKY che consente la visione delle gare tramite l’acquisto di appositi pacchetti.