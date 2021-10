Lazio – Inter, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Lazio – Inter del 16 ottobre 2021, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022

ROMA – Tutto pronto allo Stadio Olimpico per l’inizio di Lazio – Inter, incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: formazioni ufficiali a partire dalle ore 17 circa. Diretta live sul nostro sito a partire dalle ore 18.

Sarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Reina in porta, pacchetto difensivo composto da Luiz Felipe e Patric al centro mentre sulle corsie esterne spazio a Marusic e Hysaj. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro. Inzaghi dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Handanovic tra i pali, reparto arretrato composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella e Calhanoglu mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Darmian e Dimarco. In attacco tandem offensivo composto da Dzeko ed uno tra Perisic e Lautaro Martinez.

Le formazioni ufficiali di Lazio – Inter

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi