Leon–Milan Futuro 0-3: un uno‑due fulmineo a Vimercate

Diretta Leon–Milan Futuro di Domenica 4 gennaio 2026: reti di Sala, Cappelletti e Asanji. Rossoneri in controllo per tutto il match

VIMERCATE – A Vimercate l’avvio è tutto di marca rossonera: dopo appena due minuti Ibrahimović sfiora il palo con un destro dal limite, seguito al 6’ da Ossola, che non inquadra la porta per pochi centimetri. Al 7’ è Sala a rendersi pericoloso con un inserimento centrale che trova la pronta risposta di Generali.

La Leon cresce con il passare dei minuti e al 14’ va vicinissima al vantaggio: Bonseri colpisce la traversa con un destro potente dal limite. I padroni di casa insistono e al 23’ Mascheroni impegna Pittarella, che blocca in due tempi, prima di superarsi al 26’ respingendo in tuffo una punizione di Bolis. Nel finale di tempo torna a spingere il Milan Futuro: al 40’ Asanji sfiora il gol di testa, mentre al 45’ Ibrahimović e Cappelletti trovano la difesa brianzola pronta a chiudere.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per i rossoneri, che in due minuti indirizzano la partita. Al 3’ Sala firma l’1‑0 ribadendo in rete una respinta corta di Generali, mentre al 5’ Cappelletti trova il raddoppio risolvendo una mischia in area con un inserimento perfetto. Il Milan Futuro continua a spingere e al 9’ Ossola sfiora il tris a tu per tu con il portiere, ma il 3‑0 arriva comunque al 10’: Asanji, ben servito da Ibrahimović, insacca da pochi passi.

Con il risultato ormai in cassaforte, i ritmi si abbassano e le panchine iniziano a ruotare. Al 29’ Sala va vicino alla doppietta personale con un destro dal limite che sfiora il palo esterno. Nel finale la Leon trova anche il gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco; proteste che portano all’espulsione del vice allenatore Evangelisti.

Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Milan Futuro vince con autorità, confermando solidità, qualità e una proposta di gioco sempre più convincente.

Tabellino

LEON: Generali; Guarino, Galimberti, Parodi; Gervasoni (dal 33’ st Ronchi), Contessi (dal 35’ st Prandini), Bolis (dal 24’ st El Kadiri), Di Bartolo (dal 11’ st Comelli), Mascheroni; Palma, Bonseri. A disposizione: Bonfanti, Cugnata, Ronchi, Scipione, Ferrè, El Kadiri, Nagrudny, Comelli, Prandini). Allenatore: Memushaj.

MILAN FUTURO: Pittarella; Zukić, Duțu, Minotti; Cappelletti, Sala (dal 39’ st Branca), Eletu (dal 22’ st Hodzic), Karaca (dal 22’ st Borsani); Ossola (dal 32’ st Geroli), Asanji (dal 32’ st Domniței), Ibrahimović. A disposizione: Bouyer, Nolli, Cullotta, Hodzic, Geroli, Branca, Borsani, Magrassi, Domintei. Allenatore: Oddo.

Reti: al 2′ st Sala E. (Milan U23) , al 5′ st Cappelletti M. (Milan U23) , al 10′ st Asanji L. (Milan U23) .

Ammonizioni: al 31’ Guarino (L), al 41’ Zukić (MF), al 5’ st Bonseri (L), al 18’ st Sala (MF), al 37’ st Galimberti (L).

Espulsioni: al 42’ st Evangelisti (L, vice allenatore).

Le formazioni ufficiali di Leon–Milan Futuro

LEON: Generali; Gervasoni, Parodi, Guarino, Bolis, Galimberti, Mascheroni, Di Bartolo, Bonseri, Palma, Contessi. A disposizione: Bonfanti, Cugnata, Ronchi, Scipione, Ferrè, El Kadiri, Nagrudny, Comelli, Prandini). Allenatore: Memushaj.

MILAN FUTURO: Pittarella; Zukic, Karaca, Sala, Minotti, Dutu, Cappelletti, Eletu, Asanji, Ossola, Ibrahimovic. A disposizione: Bouyer, Nolli, Cullotta, Hodzic, Geroli, Branca, Borsani, Magrassi, Domintei. Allenatore: Oddo.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Vincenzo Hamza Riahi di Lovere, coadiuvato dagli assistenti Federico Bonioni di Reggio Emilia e Alex Capotorto di Taranto.

La presentazione del match

Domenica 4 gennaio, alle ore 14:30, allo stadio “Leon Arena” di Vimercate, andrà in scena Leon–Milan Futuro, match valido per la diciottesima giornata di Serie D 2025/2026, Girone B. Una partita fondamentale per ambedue le squadre. Da una parte chi puo avvicinarsi alla zona playoff e dall’altra chi con una vittoria potrebbe creare un divario e puntare al treno serie C.

La Leon arriva dal pareggio interno con la Casatese e forte dei suoi 244 punti in classifica che gli danno la possibilitá di essere ancora in corsa per una posizione playoff. Per cercare questo sicuramente diventa importante aprire il girone di ritorno con una vittoria contro i rossoneri, che hanno solo quattro punti di vantaggio sulla squadra di Vimercate. La Leon ha ufficializzato un altro rinforzo in questa sessione di mercato invernale. Si tratta del difensore classe 20004 Filippo Scipione. Cresciuto calcisticamente nel Pescara, il difensore arriva dopo la prima parte di stagione vissuta con la maglia del Chieti. Nel mezzo già una prima esperienza in Lombardia con la maglia della Casatese e una in Sicilia con il Ragusa.

Considerati da molti in estate tra i favoriti per la vittoria finale, era in realtà difficile prevedere che la seconda squadra del Milan potesse davvero lottare per il ritorno diretto in Serie C, considerando la giovane età e l’inesperienza della rosa in un campionato impegnativo come questo, unite all’impossibilità per Oddo di disporre con continuità dell’organico al completo, con diversi giocatori spesso impegnati tra Primavera e Prima Squadra. Hanno chiuso il girone di andata con un pareggio in casa della Vogherese e ora devono cercare assolutamente la vittoria per rimanere nel treno delle prime in classifica.

COME ARRIVA LA LEON – La Leon di Memushaj si dispone con il 4-3-3: Generali difende i pali; la linea arretrata è formata da Gervasoni, Guarino, Galimberti e Parodi. A centrocampo agiscono El Kadiri, Bolis, Brambilla e Mascheroni, mentre in attacco il tridente è composto da Bonseri e Palma sugli esterni.

COME ARRIVA IL MILAN FUTURO – Il Milan Futuro di Oddo si schiera con il 4-3-3: Bouyer tra i pali; linea difensiva composta da Cappelletti, Zukić, Duțu e Karaca. In mezzo al campo agiscono Sala, Eletu e Branca, chiamati a garantire equilibrio e qualità. In avanti il tridente offensivo è formato da Ossola, Asanji e Ibrahimović.

Le probabili formazioni

LEON (4-3-3): Generali; Gervasoni, Guarino, Galimberti, Parodi; El Kadiri, Bolis, Brambilla, Mascheroni; Bonseri, Palma. Allenatore: Memushaj.

MILAN FUTURO (4-3-3): Bouyer; Cappelletti, Zukić, Duțu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Ossola, Asanji, Ibrahimović. Allenatore: Oddo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Leon–Milan Futuro, valida per la diciottesima giornata di Serie D, girone B, non sarà visibile in diretta tv e si potrá vedere in streaming sull’applicazione del Milan.