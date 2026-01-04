Treviso-Portogruaro 4-0: poker e vetta più solida

Diretta Treviso-Portogruaro di Domenica 4 gennaio 2026: Salvi, Serena e la doppietta di Scotto firmano il poker. Biancocelesti in controllo totale

TREVISO – Il Treviso inaugura il 2026 nel migliore dei modi travolgendo il Portogruaro con un netto 4-0 allo stadio Tenni. Una prestazione autoritaria, continua e senza sbavature, che conferma la squadra di Gorini al comando del girone C. Il divario tecnico e di ritmo è apparso evidente per tutti i novanta minuti, con i biancocelesti padroni del campo e gli ospiti mai realmente in partita.

Tabellino

TREVISO (4‑3‑2‑1): De Franceschi; Brigati (dal 38’ st Kalombola), Munaretto, Salvi (dal 27’ st Martinelli), Fragnelli (dal 20’ st Guerriero); Serena, Gianola, Perin; Brevi, Beltrame (dal 27’ st Artioli); Scotto (dal 42’ st Zanotelli). A disposizione: Vadjunec, Fedato, Rizzotto. Allenatore: Edoardo Gorini.

PORTOGRUARO (4‑1‑4‑1): Saccon; Bertoncello, Dobrovoljc, Ermacora, Salvi; Baricchio; Sognog (dal 47’ st D’Agostino), Cissé (dal 40’ pt Dama), Cascio, Drago (dal 1’ st Cosentino); Bortolussi (dal 24’ st Fasan). A disposizione: Yabre, Troka, Scialino, Belegu, Bivi. Allenatore: Luca Fasano.

Reti: al 14′ pt Salvi M. (Treviso) , al 29′ pt Scotto L. (Treviso) , al 3′ st Serena F. (Treviso) , al 41′ st Scotto L. (Treviso) .

Ammonizioni: al 17’ pt Sognog (P), al 6’ st Dobrovoljc (P), al 21’ st Bortolussi (P).

Recupero: 2’ pt, 3’ st.

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Mattia Romeo della sezione di Genova, coadiuvato da Davide Biase proveniente da Genova e Davide Botto appartenente alla sezione di Genova, in qualità di guardalinee. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 4 gennaio 2026, lo Stadio Omobono Tenni ospiterà la partita Treviso-Portogruaro, sfida valida per la diciottesima giornata del Girone C di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby veneto tra Treviso e Portogruaro, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Treviso, infatti, è in cima alla classifica, dopo aver ottenuto 14 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte, segno di un ottimo cammino. Il Portogruaro, invece, si ritrova all’ultimo posto grazie a 1 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, mostrando un disastroso ruolino di marcia. Alla luce di una classifica che vede le due squadre separate da molti punti, si preannuncia una sfida a senso unico, con il Treviso che farà la partita ed il Portogruaro che dovrà essere bravo a sfruttare le proprie occasioni da rete.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Treviso ha un record di 28 gol segnati e 8 subiti, con una differenza reti di 20. Allo stesso tempo, il Portogruaro, con 18 gol segnati e 30 subiti, ha una differenza in gol di -20. L’analisi complessiva sottolinea l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I valori emersi fanno pensare che il Treviso parte nettamente favorito, mentre il Portogruaro dovrà impegnarsi al massimo per conquistare punti preziosi.

Considerando la superiorità in classifica del Treviso, la sfida si presenta chiaramente a favore della squadra di casa, pur restando una partita imprevedibile e insidiosa, soprattutto considerando che il Portogruaro, non avendo nulla da perdere, potrebbe rendere la stracittadina più complicata del previsto.

COME ARRIVA IL TREVISO – Il tecnico Gorini dovrebbe schierare la propria squadra con il 4-3-2-1: tra i pali c’è Vadjunec; la difesa è composta da Brigati, Munaretto, Salvi e Fragnelli. A centrocampo agiscono Perin, Gucher e Serena, incaricati di dare equilibrio e ritmo. Sulla trequarti trovano spazio Artioli e Beltrame, a supporto dell’unica punta Scotto. Tale schema di gioco è pensato per favorire il palleggio e le combinazioni centrali, così da sfruttare la vicinanza dei due trequartista alla punta.

COME ARRIVA IL PORTOGRUARO – Il tecnico Moras dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1: tra i pali Saccon e con Bertoncello, Dobrovoljc, Ermacora, Salvi pronti a formare il blocco difensivo. In mediana prenderanno posto Pavan e Cissè, mentre avanti a loro giocheranno come Dama, Cascio, Drago pronti a servire la punta Cotel che agiranno come terminale offensivo. Tale schema di gioco è pensato per garantire equilibrio tra fase difensiva e offensiva, assicurando solidità a centrocampo grazie al doppio mediano e allo stesso tempo creatività e supporto all’unica punta attraverso i tre trequartisti.

Le probabili formazioni

TREVISO (4-3-2-1): Vadjunec; Brigati, Munaretto, Salvi, Fragnelli; Perin, Gucher, Serena; Artioli, Beltrame; Scotto. Allenatore: Gorini.

PORTOGRUARO (4-2-3-1): Saccon; Bertoncello, Dobrovoljc, Ermacora, Salvi; Pavan, Cissè; Dama, Cascio, Drago; Cotel. Allenatore: Moras

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Treviso e Portogruaro in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.