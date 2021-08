Leonardo Mancuso: scheda calciatore fantacalcio e carriera

La scheda del calciatore Leonardo Mancuso, i dati aggiornati del profilo. Le caratteristiche tecniche per il fantacalcio, la carriera con i gol e statistiche della stagione

Leonardo Mancuso è nato a Milano il 26 maggio 1992. E’ un attaccante dell’Empoli che si affaccia in Serie A per la prima volta in carriera.

La carriera

Cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan, per poi passare nell’estate del 2011 in Serie D nel Pizzighettone. Realizzerà 11 reti. Rimasto svincolato, si accasa alla Carrarese, dove in due anni di Serie C mette a referto 11 gol in 56 presenze. Successivamente passa al Cittadella in B, dove però rimane soltanto per sei mesi. Prima infatti viene girato in prestito al Catanzaro, che poi lo acquista a titolo definitivo. In un anno e mezzo in Calabria, Mancuso segna solo 5 gol. Nel 2016 firma per la Sambenedettese: sarà la stagione della svolta. Diventa infatti capocannoniere del torneo con 22 reti nella stagione regolare. Il campionato successivo passerà a parametro zero al Pescara, compiendo il nuovo salto di categoria. In due anni di in biancazzurro segna 28 gol, aumentando con decisione la propria vena realizzativa. Nel mezzo viene acquistato dalla Juventus, che prima lo lascia in prestito in Abruzzo, e nel 2019 lo vende all’Empoli per 4.5 milioni. Con i toscani va in gol 33 volte in due campionati di B, diventando uno dei protagonisti della cavalcata in Serie A nella stagione 2020/2021 con 20 gol.

Caratteristiche tecniche

Nasce come ala destra in un tridente offensivo, puntando molto sui tagli senza palla alle spalle della retroguardia. Ricorda in questo senso José Callejon. Col tempo, in particolare al Pescara, accentra il proprio raggio d’azione giocando come prima punta di movimento. Diventa un attaccante moderno in grado di svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento agli avversari. Gli riesce benissimo, perché con rapidità e tecnica gonfia spesso la rete. Mancuso corre molto per la squadra, aiuta anche in fase di ripiegamento, dimostrando lucidità e freddezza sotto porta. Abile nei colpi di testa, è anche un ottimo rigorista, con 17 penalty segnati su 24 battuti. Potrà pagare lo scotto dell’esordio in Serie A, ma è un calciatore dotato di un’ottima personalità e saprà farsi valere. Nell’Empoli è titolarissimo e dovrebbe far coppia con Cutrone, supportato da Bajrami alle spalle. Un trio mica male per una neopromossa. Se cercate un attaccante titolare con cui completare il vostro trio offensivo, siete al posto giusto nel momento giusto: prendete Leonardo Mancuso.

Nato il giorno: 26/05/1992 Luogo di nascita: Milano, Italia Nazionalità: Italia Altezza: 182 cm Peso: 78 kg Ruolo: Centravanti

Alla sinistra Piede preferito: destro Statistiche di Leonardo Mancuso per stagione STAGIONE LEGA SQUADRA P RETI G GG R TIT IN OUT 2020/2021 Serie B Empoli 37 20 24 6 0 20 32 5 2020/2021 Coppa Empoli 2 3 1 1 0 3 1 1 2019/2020 Aufstieg Serie B Empoli 1 0 0 0 0 0 0 1 2019/2020 Serie B Empoli 38 13 12 0 0 13 30 8 2019/2020 Coppa Empoli 3 1 0 0 0 1 3 0 2018/2019 Aufstieg Serie B Pescara 2 0 0 0 0 0 2 0 2018/2019 Serie B Pescara 35 19 9 8 0 19 34 1 2018/2019 Coppa Pescara 2 0 2 0 0 0 2 0 2017/2018 Serie B Pescara 34 9 13 2 0 9 29 5 2017/2018 Coppa Pescara 1 0 0 0 0 0 1 0 2016/2017 SC Playoff Sambenedettese 3 3 0 0 0 3 3 0 2016/2017 Serie C / B Sambenedettese 37 22 6 3 0 22 37 0 2015/2016 Serie C / C Catanzaro 34 2 15 3 0 2 29 5 2015/2016 Coppa Catanzaro 1 0 0 0 0 0 0 1 2014/2015 Serie C / C Catanzaro 16 3 9 0 0 3 14 2 2014/2015 Serie B Cittadella 14 0 2 2 0 0 2 12 2014/2015 Coppa Cittadella 2 0 0 0 0 0 1 1 2013/2014 Lega Pro 1 A Carrarese 24 3 13 1 0 3 23 1 2012/2013 Lega Pro 1 B Carrarese 29 8 4 0 0 8 25 4 LEGENDA

Lega: campionato o torneo giocato

Stagione: anno disputato (se il club ha effettuato più competizioni i dati sono distribuiti)

Squadra: squadra di appartenenza

P: partite complessive disputate

Reti: reti totali realizzate

G: cartellini gialli ottenuti

GG: doppio gialli ottenuti

R: cartellini rossi ottenuti

Tit: partito come titolare quindi dal 1° minuto

In: entrato in campo nel corso del match

Out: sostituito durante il match

nd: dato non disponibile

