Liga 2018/2019 – La presentazione della prima giornata

Al via la prima giornata del campionato spagnolo, che avrà inizio domani sera con il match tra Girona e Real Valladolid.

MADRID – Tutto pronto in Spagna per l’inizio della stagione 2018/2019 di Liga, che quest’anno avrà un protagonista in meno come Cristiano Ronaldo. Un’altra novità, decisamente importante, è l’accordo trovato tra la Federazione Spagnola e la multinazionale statunitense US Relevant secondo il quale negli USA verrà disputata, per i prossimi 15 anni, almeno una partita di Liga a stagione, probabilmente di Barcellona o Real Madrid, per promuovere il calcio nel Nuovo Mondo.

Ad aprire le danze sarà il match tra Girona e il neopromosso Real Valladolid, in programma domani sera alle 20:15; due ore più tardi, invece, scenderanno in campo anche Betis Siviglia e Levante. Si continua sabato con il match tra Celta Vigo ed Espanyol alle ore 18:15, mentre alle 22:15 sarà il turno del Barcellona che, dopo aver vinto la Supercoppa di Spagna contro il Siviglia, attenderà il Deportivo Alavés tra le mura del Camp Nou.

Allo stesso orario, ma con un giorno di ritardo, si presenterà il nuovo Real Madrid di Julen Lopetegui, impegnato al Santiago Bernabeu contro il Getafe. L’ex CT della Nazionale Spagnola ha perso la sua prima partita ufficiale sulla panchina dei Blancos, ovvero la Supercoppa Europea andata in scena ieri sera a Tallin contro gli odiati cugini dell’Atletico Madrid. I Colchoneros daranno vita all’unico big match della prima giornata di Liga, quando lunedì alle 20 in punto saranno ospiti al Mestalla di Valencia. Completano il quadro le partite fra Villarreal e Real Sociedad, Eibar e Huesca, Rayo Vallecano e Siviglia, Athletic Bilbao e Leganes.

LaLiga 2018-2019 – La presentazione della prima giornata

Venerdì 17 agosto

Girona – Real Valladolid h 20.15

Real Betis – Levante h 22.15

Sabato 18 agosto

Celta Vigo – Espanyol h 18.15

Villarreal – Real Sociedad h 20.15

Barcelona – Deportivo Alavés h 22.15

Domenica 19 agosto

Eibar – Huesca h 18.15

Rayo Vallecano – Siviglia h 20.15

Real Madrid – Getafe h 22.15

Lunedì 20 agosto

Valencia – Atletico Madrid h 20.00

Athletic Bilbao – Leganes h 22.00