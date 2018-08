Pronostici del 17 agosto 2018: campionati esteri in primo piano

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata ai campionati francese, olandese, inglese e spagnoli

Mentre il campionato italiano si accinge a ripartire quelli stranieri hanno già rioreso i battenti. I pronostici di venerdì 17 agosto riguardanogli anticipi dei massimi campionati francese, olandese e spagnolo e una gara del campionato cadetto iberico. Sono state scelte sei gare, che siamo andate ad analizzare nel dettaglio.

Reims-Olympique Lione 2 (ore 20.45)

Anticipo della seconda giornata del massimo campionato francese. Nella partita di esordio il Reims ha vinto in trasferta sul campo del Nizza mentre il Lione ha battuto in casa l’Amiens.

Groningen-Willem II over 2,5 (ore 20)

Gara valida per la seconda giornata del massimo campionato olandese. Nella partita di esordio il Groningen ha perso pesantemente (5-1) in trasferta sul campo del Vitesse mentre il Willem II ha perso in casa dal Venlo.

Real Betis-Levante 1 (ore 20.15)

Comincia il massimo campionato spagnolo. Di fronte Real Betis e Levante. Due squadre che nella passata stagione si sono piazzate, rispettivamente al sesto e al quindicesimo posto.

Girona-Real Valladolid under 2,5 (ore 20.15)

Anche Girona-Real Valladolid è gara valida per la prima giornata del massimo campionato spagnolo. I padroni di casa provengono da un’ottima passata stagione, gli ospiti sono una squadra neopromossa.

Birminghan-Swansea City goal (ore 20.45)

Incontro valevole per la terza giornata della Championship inglese. I padroni di casa provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Reading e in classifica hanno un solo punto. Punteggio pieno per lo Swamsea.

Albacete-Deportivo La Coruna 2 (ore 20.45)

Match valevole per la prima giornata del massimo campionato spagnolo. Di fronte due squadre che sono reduci, rispettivamente, da una salvezza stentata e da una retrocessione.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 17 agosto 2018

Reims-Olympique Lione 2 (1,70)

Groningen-Willem II over 2,5 (1,60)

Real Betis-Levante 1 (1,75)

Girona-Real Valladolid under 2,5 (1,65)

Birminghan-Swansea City goal (1,75)

Albacete-Deportivo La Coruna 2 (2,50)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 344 euro