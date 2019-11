Liga 2019-2020: la presentazione della quattordicesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella quattordicesima giornata della stagione 2019/2020. Inizierà il Levante di venerdì e si concluderà con il Siviglia la domenica

MADRID – Si ritorna in campo dopo la sosta per le Nazionali. Nessuna partita di cartello nella quattordicesima giornata che comincerà venerdì 22 novembre con il Levante che ospita il Maiorca. Sabato 23 novembre l’Atletico Madrid se la vedrà in trasferta contro il Granada. Gli andalusi non hanno mai vinto contro i colchoneros e tenteranno di sfatare questo tabù tra le mura amiche. Altra partita interessante è la sfida tra il Real Madrid e il Real Sociedad che rappresenta un grande classico del calcio spagnolo tra due compagini con il maggior numero di partecipazioni nella massima serie. Il divario tra le due società è evidente ma va evidenziato che nella scorsa stagione il Real Sociedad si è imposto sui Blancos in entrambi i match di Liga: 2-0 al Bernabeu e 3-1 in casa. Il Barcellona invece giocherà in trasferta contro il Leganés relegato in ultima posizione di classifica. Domenica 24 novembre il Siviglia giocherà in trasferta nel posticipo contro il Valladolid. Altre partite interessanti sono quelle tra l’ Osasuna e l’Atletico Bilbao e tra l’Espanyol contro il Getafe.

Il programma completo della quattordicesima giornata di Liga

Venerdì 22 novembre

Levante – Maiorca ore 21

Sabato 23 novembre

Leganés – Barcellona ore 13

Betis – Valencia ore 16

Granada – Atletico Madrid ore 18,30

Real Madrid – Real Sociedad ore 21

Domenica 24 novembre