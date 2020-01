Liga 2019-2020: la presentazione della diciannovesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella diciannovesima giornata della stagione 2019/2020. Inizierà con Valladolid – Leganés (venerdì 3 gennaio 19:00) e terminerà con Celta Vigo – Osasuna (domenica 5 gennaio 21:00).

MADRID – Venerdì 3 gennaio 2020 inizierà il diciannovesimo turno della Liga. Il big match di giornata è sicuramente il derby tra Espanyol e Barcellona, non tanto per la classifica ma quanto per il valore storico; gli altri match da tenere d’occhio sono Siviglia – Atletico Bilbao (terza classificata con 34 punti contro la settima classificata con 28 punti) e Getafe – Real Madrid ( sesta classificata con 30 punti contro la seconda con 37 punti).

Il programma completo della diciannovesima giornata di Liga

Venerdì 3 gennaio

Valladolid – Leganés 19:00

Siviglia – Atletico Bilbao 21:00

Sabato 4 gennaio

Valencia – Eibar 13:00

Getafe – Real Madrid 16:00

Atletico Madrid – Levante 18:30

Espanyol – Barcellona 21:00

Domenica 5 gennaio