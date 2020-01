In programma per venerdì 3 gennaio 2020 due anticipi di Liga. In campo anche in Egitto, Francia, India, Inghilterra, Qatar, Sudafrica. Si è già giocato in Australia

La sfida tra Melbourne City e Western United ha aperto il programma dei risultati live di questo venerdì 3 gennaio 2020. Nell’incontro valido per l’A-League in Australia successo per 3-2 della squadra di casa che si porta momentaneamente a -6 della capolista Sydney che deve però ancora giocare. Vittoria costruita nel primo tempo con una doppietta di Maclaren (prima rete dopo appena 5 minuti) e in mezzo quella di Luna. Nel quarto d’ora finale arrivano le reti di Berisha e Alessandro Diamanti su rigore a rendere incerto il finale. Per la GFA League in Gambia finiscono senza reti le sfide Real Banjul – BK Milan e Wallidan – Gamtel mentre nella Copa San Paolo in Brasile dedicata alle squadre under 20 vittoria del Confianca sul Goias 1-0 e del Palmeiras sull’Uniao Rondonopolis per 3-1. Nel corso della giornata invece seguiremo in particolare il calcio spagnolo con due anticipi delle Liga. Quindi alcuni campionati minori come a Cipro, in Egitto, Francia, Grecia, India, Inghilterra, Portogallo, Qatar e Sudafrica.

Australia > A-League 2019/2020



09:30 Melbourne City FC - Western United FC 3-2



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Doxa Katokopias FC - AEL Limassol



Egitto > Premiership 2019/2020



18:30 Wadi Degla FC - Tala'ea El-Gaish SC



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 9. Giornata



20:55 Girondins Bordeaux - Le Mans FC



Ghana > Premier League 2019/2020



19:00 Legon Cities - Asante Kotoko



Grecia > Super League 2 2019/2020



17:00 Panachaiki GE - Platanias Chanion



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Bengaluru FC - FC Goa



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00



Leicester City U23 - Wolverhampton Wanderers U23

Arsenal FC U23 - Derby County U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



13:00 Newcastle United U23 - Fulham FC U23



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:45 CD Aves - Rio Ave FC



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:10 Al Shahaniya - Al Gharafa



16:20 Umm-Salal - Al Rayyan



Spagna > Primera División 2019/2020



19:00 Real Valladolid - CD Leganés



21:00 Sevilla FC - Athletic Bilbao



Spagna > Segunda División 2019/2020



19:00 Extremadura UD - AD Alcorcón



21:00 Real Zaragoza - Sporting Gijón rinv.



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



19:00 Maritzburg United - Golden Arrows