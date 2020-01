Serie A 2019-2020, 18° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 18° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

GENOVA – Dopo la sosta natalizia il campionato di Serie A riprende con la diciottesima giornata, spalmata su due giorni: 5 e 6 gennaio. Si comincia domenica alle 12.30 con Brescia-Lazio. Le Rondinelle, dopo un inizio di stagione molto difficile, occupano il terzultimo posto; i biancocelesti vengono da otto vittorie consecutive e sono terzi a -6 dalle capoliste Juventus e Inter ma devono ancora recuperare una partita. Alle 15 al Mazza si affrontano Spal e Verona in uno scontro salvezza. Alle 18 il Genoa, con Nicola in panchina per la prima vola, ospita il Sassuolo. In serata, alle 20.45 la Roma, reduce da cinque risultati utili di fila, riceve il Torino, che prima della sosta ha perso a Ferrara.

Lunch match del giorno dell’Epifania è Bologna – Fiorentina; i felsinei sono noni con 22 punti, i viola quindicesimi a quota 15. Alle 15 la Juventus ospita il Cagliari, sesto nonostante provenga dalla sconfitta di Udine. L’Atalanta, quinta con 31 punti, riceve il Parma, settimo con sei lunghezze in meno. Il Milan, che è soltanto undiceimo e che probabilmente non schiererà ancora Ibrahimovic, riceve la Sampdoria, quart’ultima. Alle 18 punti preziosi in ottica salvezza tra Lecce e Udinese. Chiude la giornata il big match del San Paolo tra il Napoli, ottavo a quota 24 e l’Inter, che con i suoi 42 punti capeggia la classifica a pari merito con la Juventus.

Serie A, 18° giornata di andata: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

Domenica 5 gennaio

12.30

Brescia-Lazio

15.00

Spal-Verona

18.00

Genoa-Sassuolo

20.45

Roma-Torino

Lunedì 6 gennaio

12.30

Bologna-Fiorentina

15.00

Atalanta-Parma

Juventus-Cagliari

Milan-Sampdoria

18.00

Lecce-Udinese

20.45

Napoli-Inter