Quali sono gli undici consigliati per la 18° giornata di fantacalcio? Smalling in ascesa in difesa, in avanti Dzeko a caccia di gol

Con l’anticipo tra Brescia e Lazio si apre la 18.a giornata del campionato di calcio di Serie A, prima gara ufficiale del 2020. Match in programma alle 12:30 mentre turno che si svolgerà nelle giornate del 5 e del 6 gennaio. Andiamo a vedere quali sono i consigli per questa giornata di fantacalcio con la consueta rubrica degli 11 top della giornata. Partiamo come sempre dal portiere dove troviamo Berisha che sarà impegnato nel delicato match delle ore 15 contro il Verona. Sono in paio punti estremamente importanti per la lotta salvezza con un Verona che da sempre in questa stagione ha avuto problemi in fase realizzativa se escludiamo l’ultimo turno di campionato giocato (visto che la 17ma con la Lazio è stata rinviata per via della Supercoppa Italiana dei biancocelesti) dove ha realizzato ben 3 reti e finale contro il Torino in casa.

Per quanto riguarda la difesa il primo nome del trio è Smalling giocatore in grande crescita in questa stagione e che potrebbe risultare i protagonisti della sfida casalinga contro il Torino. La sua vena realizzativa su palle inattive lo rende un difensore molto appetibile per i fantallenatori. Con lui aggiungiamo de Vrij altro giocatore in continua ascesa con la media sempre molto positiva. La sfida con il Napoli non sarà sulla carta semplice anche perché la squadra partenopea ha necessità di fare punti per non perdere ulteriore terreno in campionato ma non si esclude la possibilità di vederlo con qualche bonus tra assist e inserimenti suoi corner. Chiude il pacchetto arretrato Gosens che sfiderà tra le mura amiche il Parma con diversi dubbi a centrocampo e con l’indisponibilità di pedine importanti quali Gervinho, Cornelius, Karamoh e Gagliolo.

Passiamo a centrocampo ​con altri nomi in ascesa il primo della lista é Bonaventura sempre più inserito nei meccanismi rossoneri dopo il rientro dall’infortunio la sfida con la Sampdoria potrebbe rilanciarlo altro giocatore. In ottimo stato di forma è Pellegrini nel trio a supporto di Dzeko per la sfida casalinga contro i granata. Ero in Champions e sempre leader tra i nerazzurri il Papu Gomez vuole iniziare al meglio questo nuovo anno con una prestazione importante. De Paul invece è impegnato nella trasferta di Lecce, una sfida molto importante in chiave salvezza da non fallire assolutamente. La qualità del calciatore potrebbe fare la differenza in un match che si annuncia molto equilibrato.

Passiamo all’attacco dove non si può fare a meno di Ronaldo viste le prestazioni degli ultimi partite e un avversario che ha perso qualche colpo negli ultimi turni e che potrebbe concedere qualcosa in fase difensiva. Con lui inseriamo anche Lukaku che forte dell’assenza di Koulibaly potrebbe mettere in difficoltà e compagni nella trasferta al San Paolo. Chiudiamo con Dzeko che sta collezionando prestazioni molto positive e che si aspetta solo di tornare a vederlo segnare dopo essersi messo a disposizione della squadra sempre con molta dedizione.​

TOP 11 FANTACALCIO SERIE A 2019-2020, 18° GIORNATA

Berisha Smalling De Vrij Gosens Bonaventura Pellegrini Gomez De Paul Ronaldo Lukaku Dzeko

Foto di Dzeko fonte pagina profilo ufficiale Instagram