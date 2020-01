Tra gli risultati da seguire il 4 gennnaio 2020 il massimo campionato spagnolo ma anche la FA Cup inglese e la Coupe de France

Sabato 4 gennaio in attesa della ripresa della Serie A in Italia, spazio agli altri campionati europei a partire da quello spagnolo con le gare della Liga. In campo Real Madrid, Atletico e Barcellona. Si gioca anche in Inghilterra, Francia e altri minori come Galles, Grecia, India, Portogallo, Scozia e Sudafrica. Prima di consultare le gare in diretta, i consigli per le scommesse e la guida tv del giorno oltre al quadro completo con i risultati in tempo reale, spazio a chi è già sceso in campo.

Partiamo dall’Austrialia. In A-League successi casalinghi per 2-1 del Wellington Phoenix sul Central Coast Mariners e del Sydney FC sull’Adelaide United mentre in Y-League 2-0 del Brisbane Roar contro il Perth Glory. In Gambia senza reti tra Elite United e Banjul United e tra Marimoo e Brikama. In India 1-0 del Churchill Brothers sull’East Bengal e 0-0 tra Trau Fc e Minerva. Nella LigaPro in Portogallo 1-0 esterno del Penafiel sul Leixoes.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



Paderborn - Sportfreunde Lotte



14:00



FC Schalke 04 II - RSV Meinerzhagen sosp.

Kozakken Boys - FC Den Bosch 0-0



Australia > A-League 2019/2020



07:00 Wellington Phoenix - Central Coast Mariners 2-1



09:30 Sydney FC - Adelaide United 2-1



Cipro > First Division 2019/2020



16:00 AEK Larnaca - Olympiakos Nikosia 0-0 *



18:00 Apollon Limassol - Omonia Nikosia



Francia > Coupe de France 2019/2020 > 9. Giornata



13:00



AS Fabrègues - Paris FC 0-2

Aviron Bayonnais - FC Nantes 0-2

Chamois Niortais - JS Saint-Pierroise 1-2

FC Versailles - US Granvillaise 1-2

FC Guichen - SM Caen 1-2



15:00



AS Monaco - Stade Reims 0-0 *

Tours FC - Nîmes Olympique 1-1 *

Stade Portelois - RC Strasbourg 1-1 *

Stade Briochin - Gonfreville 0-0 *



18:00



Athletico Marseille - Rodez AF

ASM Belfort - FC Montceau

St-Pryvé St-Hilaire - Toulouse FC

Sablé FC - Pau FC

Angoulême CFC - FC Challans

Stade Rennes - Amiens SC

Red Star FC - FC Chambly



20:55 FC Bourg-Péronnas - Olympique Lyon



Galles > Premier League 2019/2020



15:30 Penybont FC - Caernarfon Town 0-0 *



Ghana > Premier League 2019/2020



16:00 Inter Allies - Bechem United 1-0 *



Grecia > Super League 2019/2020



16:15 OFI Heraklion - Volos NFC 0-0 *



18:30 Aris Saloniki - PAOK Saloniki



19:00 Atromitos - Asteras Tripolis



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Mumbai City FC - ATK 0-2 *



India > I-League 2019/2020



09:30 TRAU FC - Minerva Punjab FC 0-0



12:30 Churchill Brothers - East Bengal FC 1-0



14:45 Gokulam Kerala - Aizawl FC 0-1 *



Inghilterra > League One 2019/2020







Burton Albion - Milton Keynes Dons rinv.

Coventry City - Rotherham United rinv.

Ipswich Town - Fleetwood Town rinv.

Oxford United - Accrington Stanley rinv.

Peterborough United - Wycombe Wanderers rinv.

Portsmouth FC - Doncaster Rovers rinv.

Rochdale AFC - AFC Wimbledon rinv.

Shrewsbury Town - Tranmere Rovers rinv.

Southend United - Gillingham FC rinv.



16:00 Sunderland AFC - Lincoln City 0-0 *



Inghilterra > League Two 2019/2020



Carlisle United - Newport County rinv.



16:00



Cheltenham Town - Oldham Athletic 0-0 *

Crawley Town - Forest Green Rovers 0-0 *

Macclesfield Town - Cambridge United 1-0 *

Mansfield Town - Grimsby Town 0-0 *

Salford City - Walsall FC 0-0 *

Scunthorpe United - Plymouth Argyle 0-0 *

Stevenage FC - Colchester United 0-0 *

Swindon Town - Bradford City 0-0 *



Inghilterra > National League 2019/2020



Eastleigh FC - AFC Fylde rinv.



16:00



Barnet FC - Halifax Town 0-0 *

Barrow AFC - Ebbsfleet United 0-0 *

Chesterfield FC - Sutton United 0-0 *

Dagenham & Redbridge - Torquay United 0-0 *

Harrogate Town - Maidenhead United 0-0 *

Notts County - Bromley FC 1-0 *

Stockport County - Boreham Wood 0-1 *

Woking FC - Chorley FC 0-0 *

Wrexham AFC - Aldershot Town 0-0 *

Yeovil Town - Solihull Moors 0-0 *



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 3. Giornata



13:31



Rochdale AFC - Newcastle United 1-1

Bristol City - Shrewsbury Town 1-1

Millwall FC - Newport County 3-0

Rotherham United - Hull City 2-3

Burnley FC - Peterborough United 4-2

Birmingham City - Blackburn Rovers 2-1



16:01



Fulham FC - Aston Villa 0-0 *

Cardiff City - Carlisle United 0-0 *

Oxford United - Hartlepool United 0-0 *

Southampton FC - Huddersfield Town 0-0 *

Brighton & Hove Albion - Sheffield Wednesday 0-0 *

Reading FC - Blackpool FC 0-0 *

Watford FC - Tranmere Rovers 0-0 *

Preston North End - Norwich City 0-1 *

Brentford FC - Stoke City 0-0 *



18:31



Leicester City - Wigan Athletic

Wolverhampton Wanderers - Manchester United

AFC Bournemouth - Luton Town

Manchester City - Port Vale FC

Fleetwood Town - Portsmouth FC



Inghilterra > EFL Trophy 2019/2020 > Ottavi di finale



16:00 Exeter City - Ipswich Town 0-0 *



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 North



12:00



Liverpool FC - Blackburn Rovers 3-0

Wolverhampton Wanderers - Stoke City 1-3



Inghilterra > U18 U18 Premier League 2019/2020 South



12:00



Chelsea FC - Arsenal FC 2-2

Tottenham Hotspur - Fulham FC 4-1



13:00



Norwich City - Leicester City 4-4

Reading FC - Brighton & Hove Albion 3-1



13:30 Aston Villa - Southampton FC 2-2



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



Bnei Yehuda Tel Aviv - Sektzia Nes Tziona rinv.



16:30 Hapoel Kfar Saba - Maccabi Netanya



17:30 Hapoel Hadera FC - Hapoel Haifa



18:50 Beitar Jerusalem - Ironi Kiryat Shmona



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00 Jigawa Golden Stars - Akwa United



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:30



CD Aves - CD Santa Clara

Boavista - Portimonense SC



19:00 Os Belenenses - Sporting Braga



21:30 Vitória Guimarães - SL Benfica



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:00 Leixões SC - FC Penafiel 0-1



16:00



CD Cova Piedade - GD Chaves 0-1 *

UD Oliveirense - CD Mafra 0-0 *



18:15 GD Estoril - CD Feirense



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Norte



16:00



FC Famalicão - Leixões SC

Paços de Ferreira - CD Nacional

Gil Vicente - Sporting Braga



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Sul



16:00



Amora FC - Sporting CP

Académica de Coimbra - UD Vilafranquense

CD Tondela - Vitória Setúbal

GD Estoril - FC Alverca

SG Sacavenense - Os Belenenses



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00



Sporting Braga - Os Belenenses 0-1

FC Famalicão - Vitória Guimarães 0-1

Sporting CP - Leixões SC 1-0



15:00 Académica de Coimbra - SL Benfica



16:00 Vitória Setúbal - CD Feirense



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:10 Al Khor SC - Al Sailiya 2-1



16:20 Al Duhail SC - Qatar SC



Scozia > Championship 2019/2020



16:00



Alloa Athletic - Partick Thistle 0-0 *

Arbroath FC - Greenock Morton FC 0-0 *

Dundee FC - Inverness CT 0-0 *

Dunfermline Athletic - Ayr United 0-0 *

Queen Of The South - Dundee United 0-0 *



Scozia > League One 2019/2020



16:00



Airdrieonians - Forfar Athletic 0-0 *

Clyde FC - Stranraer FC 0-0 *

Falkirk FC - Dumbarton FC 0-0 *

Montrose FC - East Fife FC 0-0 *

Raith Rovers - Peterhead FC 0-0 *



Spagna > Primera División 2019/2020



13:00 Valencia CF - SD Eibar 1-0



16:00 Getafe CF - Real Madrid 0-0 *



18:30 Atlético Madrid - Levante UD



21:00 Espanyol Barcelona - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2019/2020



13:00 CF Fuenlabrada - UD Las Palmas 0-0



16:00 SD Ponferradina - Cádiz CF 0-0 *



18:00



CD Lugo - UD Almería

CD Tenerife - Albacete



20:00



Elche CF - SD Huesca

CD Mirandés - Racing Santander



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



17:00 Racing Ferrol - Rayo Majadahonda



20:30 Pontevedra CF - CF Internacional



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



16:00 Athletic Bilbao B - CD Alavés B



16:30



SD Amorebieta - CD Calahorra

CA Osasuna B - Salamanca CF UDS



17:00



CD Guijuelo - CD Izarra

Real Unión - Haro Deportivo



18:00 Arenas de Getxo - CD Leonesa



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



17:00 Villarreal CF B - CE Sabadell



17:30 Hércules CF - SD Ejea



18:00



Lleida Esportiu - CD Castellón

FC Barcelona B - Espanyol Barcelona B



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



15:45 Recreativo Granada - Algeciras CF



16:30 Atlético Sanluqueño CF - CP Villarrobledo



17:00 Recreativo Huelva - Córdoba CF



18:30 Real Murcia - Sevilla Atlético



20:45 Mérida AD - FC Cartagena



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



12:00 CD Tacón - Sevilla FC 5-1



13:00 UDG Tenerife Sur - Sporting de Huelva 1-3



18:15 Espanyol Barcelona - EDF Logroño



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Stellenbosch FC - BidVest Wits 0-2 *

Bloemfontein Celtic - Orlando Pirates 0-1 *

Polokwane City FC - Chippa United 2-0 *



17:00 SuperSport United - Kaizer Chiefs



19:15 AmaZulu FC - Mamelodi Sundowns



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 Étoile du Sahel - Club Africain 1-1