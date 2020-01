I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 4 gennaio 2020 sono dedicati 19° giornata de La Liga spagnola e ai trentaduesimi di finale della Coupe di France

Sabato 4 gennaio si gioca diciannovesima giornata de La Liga spagnola mentre in Francia si scende in campo per i trentaduesimi di finale della Cuope di france. l pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Valencia – Eibar 1 (ore 13)

Gara valida per la diciannovesima giornata de La Liga spagnola. Il Valencia proviene dal pareggio ottenuto sul campo del Valladolid e in classifica è ottavo con 28 punti. Nove lunghezze in meno per l’Eibar, diciannovesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Granada.

Getafe Real Madrid 2 (ore 16)

Gara valida per la diciannovesima giornata de La Liga spagnola. Il Getafe proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Villareal e in classifica è sesto con 30 punti. Sette lunghezze in più per il Real Madrid, secondo a – dalla capolista Barcellona e reduce dal pareggio caalingo contro l’Athletico Bilbao.

Atletico Madrid – Levante 1 (ore 18.30)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata de La Liga spagnola. L’Atletico Madrid proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Betis e in classifica è quarto con 32 punti. Sei lunghezze in meno per il Levante, nono e reduce dalla vittoria casalinga contro il Celta Vigo.

Espanyol – Barcellona 1 (ore 21)

Incontro valevole per la diciannovesima giornata de La Liga spagnola. L’Epanyol proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Leganes ed è il fanalino di coda del torneo con 10 punti. Ben ventinove lunghezze in più per la capolista Barcellona, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Alaves.

Monaco – Reims 1 (ore 18.30)

Match valido per i trentaduesimi di finale dalla Coppa di Francia tra due squadre che militano entrambe in Ligue 1. Il Monaco è reduce dal 5-1 contro il Lilla e in classifica è dodicesimo con 28 punti; il Reims proviene dal pareggio caalingo contro il Lione ed è sesto a quota 28.

Rennes – Amiens under 2,5 (ore 21)

Match valido per i trentaduesimi di finale dalla Coppa di Francia tra due squadre che militano entrambe in Ligue 1. Il Rennes è reduce dalla vittoria caalinga contro il Bordeaux e in classifica è terzo con 33 punti; l’Amiens proviene dalla sconfita rimediata sul campo del PSG ed è diciottesimo a quota 17.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 1° gennaio 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro ->327 euro