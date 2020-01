Diretta Espanyol – Barcellona: risultato in tempo reale, tabellino

BARCELLONA – Sabato 04 gennaio, allo Stadio Cornellà-El Prat di Barcellona si giocherà il derby catalano Espanyol – Barcellona , incontro valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga 2019 – 2020, calcio d’inizio previsto per le ore 21.

La presentazione del match

L’Espanyol arriva dalla sconfitta in trasferta sul campo del Leganés e in classifica occupa l’ultima posizione con 10 punti. Ventinove lunghezze in più per il Barcellona primi in classifica e reduci da una vittoria interna contro l’Alaves. Si prospetta una sfida tra due squadre impari dove i padroni di casa hanno bisogno di una vittoria per sperare ancora nella salvezza mentre gli ospiti vogliono continuare a vincere per restare in testa alla classifica.

Le probabili formazioni di Espanyol – Barcellona

I padroni di casa dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Diego Lopez in porta e difesa composta da Calero e David Lopez centrali mentre Pedrosa e Javi Lopez sulle fasce. A centrocampo in cabina di regia ci saranno Darder e Roca con Dida Vila e Melendo sugli esterni. Il tandem d’attacco sarà composto da Calleri e Wu Lei. Per gli ospiti modulo 4-3-3 con Ter Stegen tra i pali e difesa formata da Lenglet e Pique centrali mentre Jordi Alba e Semedo sulle fasce. A centrocampo Busquets in regia con De Jong e Rakitic mezze ali. Il tridente d’attacco sarà composto da Suarez centrale con Griezmann e Messi ai suoi lati.

Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Pedrosa, Calero, David Lopez, Javi Lopez; Dídac Vila, Darder, Roca, Melendo; Calleri, Wu Lei.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Semedo; De Jong, Busquets, Rakitic; Griezmann, Suarez, Messi.

Dove seguire Espanyol – Barcellona

Il match Espanyol – Barcellona, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Liga spagnola, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.