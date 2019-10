Liga 2019-2020: la presentazione della nona giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella nona giornata della stagione 2019/2020. Big match a Madrid con l’Atletico che ospita il Valencia, il Barcellona vola a Eibar, il Real Madrid in trasferta a Maiorca e stasera il Granada ospita l’Osasuna

MADRID – Questa sera, venerdì 18 ottobre, avrà inizio la nona giornata del massimo campionato spagnolo, la Liga, che si aprirà con il match tra Granada e Osasuna alle ore 21:00. I padroni di casa cercheranno la vittoria per salire al secondo posto in solitaria per una notte. Il giorno seguente toccherà ad Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid rispettivamente contro Valencia, Eibar e Maiorca. La squadra di Zidane guida attualmente la classifica dopo le prime otto giornate di Liga, mentre in Champions stenta a decollare. Seguono i blaugrana e i colchoneros in classifica, pronti ad approfittare di un passo falso dei blancos. Domenica tutte le restanti partite della giornata che partirà con Alavés – Celta Vigo e si concluderà la sera con il Siviglia che ospita il Levante.

Il programma della nona giornata di Liga

Venerdì 18 ottobre



Granada – Osasuna ore 21

Sabato 19 ottobre



Eibar – Barcellona ore 13

Atletico Madrid – Valencia ore 16

Getafe – Leganés ore 18,30

Maiorca – Real Madrid ore 21

Domenica 20 ottobre