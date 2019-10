In campo Cittadella – Cosenza ad aprire l’ottava giornata, anticipi anche in Francia, Germania, Spagna e nel campionato Primavera il 18 ottobre 2019

Venerdì 18 ottobre torna il calcio in Europa con gli anticipi nei principali campionati come Francia, Germania, Spagna e Italia. In quest’ultimo troviamo l’anticipo dell’ottava giornata di Serie B tra Cittadella e Cosenza mentre quello Primavera 1 si parte con Pescara – Juventus nel primo pomeriggio, match che sarà supportato dalla nostra webcronaca così come quello della serie cadetta. Prima di vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale di oggi sguardo alle partite già disputate. Partiamo dalla Serie A in Brasile dove il Santos supera 2-1 il Ceara mentre colgono il successo in trasferta sia l’Internacional (2-0 sull’Avai) che l’Athletico-PR (2-1 sulla Fluminense). Passiamo al Cile dove l’U. De Chile batte 2-1 il Deportes Iquique mentre in Uruguay 2-0 dei Wanderers sul Defensor Sp. In Honduras 3-0 del Real Espana sul Real Sociedad e 3-2 esterno del Motagua sul Platens. In Indonesia infine stesso risultato, 1-0, per il PSS Sleman su Kalteng Putra e fuori casa del PSIS Semarang sul Persela.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

