La Serie A a sostegno della donazione libri: ecco quando

Su tutti i campi della Serie A TIM, in occasione dell’8ª Giornata di Andata, ci saranno iniziative a sostegno della donazione di libri

ROMA – Per il quarto anno consecutivo la Lega Serie A sostiene la campagna #ioleggoperché, promossa dall’Associazione Italiana Editori, per la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche italiane. La passione per la lettura va coltivata fin da bambini e rappresenta, insieme allo sport, un valore aggiunto e fondamentale per la crescita e l’educazione dei giovani. La Lega Serie A, insieme ai propri club, ritiene importante la diffusione del libro tra le nuove generazioni e promuoverà durante l’ottava giornata di campionato iniziative per invitare all’acquisto e alla donazione di libri alle biblioteche delle scuole.

Sui maxischermi degli stadi della Serie A TIM sarà trasmesso un video promozionale dell’iniziativa e sarà esposto sul terreno di gioco, prima dell’inizio delle partite, lo striscione #ioleggoperchè. Tutti i calciatori e gli ufficiali di gara, inoltre, entreranno sul terreno di gioco con un libro, che sarà da loro autografato e regalato ai bambini che li accompagnano in campo.

Calendario 8ª Giornata della Serie A TIM 2019/2020

Sabato 19 ottobre

LAZIO-ATALANTA: Stadio Olimpico di Roma, ore 15:00

NAPOLI-HELLAS VERONA: Stadio San Paolo di Napoli, ore 18:00

JUVENTUS-BOLOGNA: Allianz Stadium di Torino, ore 20:45

Domenica 20 ottobre

SASSUOLO-INTER: Mapei Stadium di Reggio Emilia, ore 12:30

CAGLIARI-SPAL: Sardegna Arena di Cagliari, ore 15:00

SAMPDORIA-ROMA: Stadio Luigi Ferraris di Genova, ore 15:00

UDINESE-TORINO: Dacia Arena di Udine, ore 15:00

PARMA-GENOA: Stadio Ennio Tardini di Parma, ore 18:00

MILAN-LECCE: Stadio San Siro di Milano, ore 20:45

Lunedì 21 ottobre

BRESCIA-FIORENTINA: Stadio Mario Rigamonti di Brescia, ore 20:45