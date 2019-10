UFFICIALE: Barcellona-Real Madrid rinviata a data da destinarsi

Poco fa è arrivata la notizia ufficiale attraverso un comunicato da parte della Federazione Spagnola, il match non si giocherà sabato 26 ottobre.

BARCELLONA – Questa volta è ufficiale: Barcellona-Real Madrid, partita valevole per la decima giornata della Liga, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del clima di tensione che da giorni si vive in Catalogna in seguito alla sentenza del processo nei confronti dei leader del movimento indipendentista catalano. Adesso toccherà alle due squadre trovare un accordo sulla data del recupero: Barcellona e Real Madrid, infatti, avranno tempo fino alle ore 10 di lunedì 21 ottobre per stabilire il giorno in cui disputare il Clasico. Secondo fonti interne alla Federazione Spagnola le due squadre vorrebbero giocare il 18 dicembre mentre la Liga opta per il 7 dello stesso mese. In caso di mancata intesa sarà lo stesso Comitato a stabilire quando si giocherà la partita