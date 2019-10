I vincitori del Fantacalcio Fantamagic 2018 – 2019 al microfono

Hanno conquistato le vette dei rispettivi tornei di fantacalcio al termine di una stagione molto combattuta. I campioni raccontano le loro esperienze

ROMA – I campionati di Serie A e B registrano in questo weekend una nuova giornata di sosta e così anche i tornei di Fantacalcio firmati Fantamagic. Il Classic e Pro per la Serie A e quello esclusivo sulla Serie B accolgono ogni stagione migliaia di fantallenatori che si sfidano gratuitamente. Approfittiamo di questa pausa per ricordare quelli che hanno recitato un ruolo da protonista nella scorsa stagione 2018 – 2019.

Partiamo con le impressioni del vincitore dell’edizione 2018 – 2019 di Fantamagic Classic ovvero il tecnico della FC Juventeto Mr. Tiamotanto:

“La mia scalata al successo dello scorso anno è iniziata con la volontà di vincere il mio girone, come sempre gioco per vincere, poi quasi alla fine, senza neanche dare peso alla classifica generale, ho visto che ero in testa e/o tra i primi per cui mi sono concentrato su quell’obiettivo vincendo all’ultima giornata. É stata una bella soddisfazione ma avrei preferito che al trofeo vi fosse stato in premio il passaggio di categoria, forse una postilla da cambiare nel regolamento anche perchè è difficile che chi vince la generale non vinca il girone ma credo che sia più importante la classifica generale perchè non è la fortuna ma la capacità a darti il primo posto. I miei uomini chiave della scorsa stagione sono stati, da subito Ronaldo, sicurezza assoluta, poi durante la stagione, il mio preferito che inizialmente però avevo accantonato, il Quagliarella, vecchietto ma uno spettacolo di giocatore; inoltre controllando assiduamente la situazione delle varie squadri di serie A, spesso cambi di mercato indovinati anche per poche partite. quest’anno l’obiettivo è vincere il girone, ma non sono partito alla grande ma come per lo scorso anno, vedremo alla fine che sarà stato il migliore”.

Proseguiamo con il vincitore della Super League, The Winner dell’omonimo team:

“In sede di creazione della rosa i punti fermi sono stati Sczescny e Ronaldo. Molto interessante è stata la novità degli 80 cambi senza crediti extra durante la stagione, che mi ha portato ad avere un occhio di riguardo per la creazione iniziale della rosa, in ottica plusvalenze. Mi è capitato nel corso della stagione di vendere e riacquistare lo stesso giocatore anche 3-4 volte, in base allo stato di forma e al calendario. Al giro di boa ero abbastanza staccato dal primo, ma nel girone di ritorno ho inanellato una serie notevole di vittorie (grazie anche a un po’di fortuna nel calendario) fino ad arrivare al sorpasso. Ho capito che avrei potuto farcela quando ho realizzato 9 punti su 9 nella settimana dell’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Per un periodo sono stato anche in testa alla generale, ma purtroppo la doppietta è sfumata. Per la nuova stagione punto chiaramente a difendere il titolo, ma so che sarà durissima. Mi auguro che quest’anno la SL possa essere ancora più avvincente e che in particolare non si assista a partite falsate da giocatori che schierano formazioni farlocche, cosa davvero scorretta e francamente inconcepibile, considerata anche la gratuità del torneo che disputiamo”.

Proseguiamo con il vincitore di Fantamagic PRO, si chiama Mr. Sentenced, allena The Composidors vive a San Marino:

“Mi fa piacere avere vinto questo difficilissimo torneo con migliaia di squadre iscritte. É la prima volta che vinco il Fantamagic Pro, dopo avere vinto nella lontana stagione 2004/2005 il Fantamagic Classic. Altri tempi, altri calciatori, carriere finite e nuove iniziate, ma voi siete sempre presenti con il vostro stupendo torneo, un grande grazie agli organizzatori di questo fantacalcio. Se nel 2004/2005 per la vittoria ho dovuto dire grazie sopratutto a Montella oltre ai vari Shevcenko, Kakà, Di Biagio, nel 2018/2019 devo dire grazie soprattutto al panteron Duvan Zapata. Alla 20° giornata, dopo 9 gol fino a quel momento, decido di rinunciare ad un giocatore da (di solito) 20 gol a stagione come Icardi (che giocava contro il sassuolo in casa poi finita 0-0) per acquistare Zapata che affrontava fuori casa il Frosinone e mi ripagò con 4 gol. All’ultima giornata avevo solo 4,5 punti in più dal 2°, eravamo metaforicamente pari in quanto 4,5 punti erano un margine quasi nullo. Avevo bisogno in quel momento di gente motivata, per questo motivo ho buttato nella mischia il ninja Nainggolan (motivazione CL), e Mimmo Pasalic (motivazione personale per convincere la dirigenza nella conferma per la stagione dopo, oltre che quella di squadra per entrare in CL): entrambi mi hanno ripagato con 1 gol a testa mettendo in cassaforte la vittoria. Altri giocatori che hanno avuto un ruolo essenziale nel 1° posto sono l’ottimo portiere Sirigu che avevo acquistato a metà stagione al posto di Szczesny, il lanciamissile Kolarov, i gol e assist delle frecce dell’atalanta Hateboer, Castagne, Gosens, la fantasia e tecnica di Ilicic, i rigori chirurgici di Pulgar, l’intramontabile nonchè capocannoniere Quagliarella e l’indiscusso Ronaldo.

Quest’anno in serie A prevedo la vittoria della Juventus ma con un margine più ristretto dovuto al rinforzamento del Napoli e soprattutto dell’Inter (sia a livello societario che di squadra). Da esterno mi è sembrato che la Juventus rispetto che fare mercato di testa propria sia stata più interessata a mettere i bastoni tra le ruote all’inter come le promesse e accordo fatto privatamente con Icardi, il tentato scambio Dybala/Lukaku con il Manchester Utd. Lato giocatori attendo di vedere all’opera il tridente del Torino Iago Falque-Verdi-Belotti secondo me può fare benissimo (anche se almeno un mese di infortunio sia per Verdi che per Iago Falque sarà da calcolare durante il campionato). Riguardo alla mia squadra sarà difficilissimo confermarsi perchè il livello e l’abilità degli avversari è molto alta, essendo ogni anno un torneo molto equilibrato il migliore sarà chi sbaglierà di meno. Dedico la vittoria a mia moglie ed a mia figlia per il supporto ma soprattutto per il “sopporto” e la pazienza 😉

Complimenti di nuovo per questo bellissimo sito ed un saluto a tutti i fantallenatori!!”.

Chiudiamo con Matre21, allenatore della Virtus Fornarina che ha conquistato il primo posto in Fantamagic B:

“Ho scoperto Fantamagic B nel 2016. Dopo avere ottenuto buoni piazzamenti negli scorsi due campionati, al terzo, con un po’ di fortuna e una discreta dose di impegno, sono riuscito a vincere. Dietro ai risultati, infatti, ci sono ore di studio su siti internet e quotidiani, alla ricerca di dati e notizie utili, ma devo dire di averlo sempre fatto con piacere; poi ovviamente la buona sorte aiuta. E pensare che ad inizio torneo ho giocato un paio di gare in dieci… Però non mi sono perso d’animo e, piano piano, sono risalito in classifica. Ho puntato fin da subito sui tre/quattro uomini-chiave del Brescia che mi dava fiducia, poi appena possibile ho ingaggiato centrocampisti dal gol facile come Verre e Mancosu. Ma la mossa forse decisiva è stato l’acquisto di Moncini nel girone di ritorno; la stagione precedente guardavo spesso le partite del suo Cesena ed ero certo che, da titolare nel Cittadella, avrebbe segnato con regolarità. Proverò a fare bene anche quest’anno, anche se l’avvio non è stato dei migliori. Per adesso non sembrano esserci squadre dominanti o giocatori imprescindibili, quindi ogni settimana scegliere chi comprare e chi schierare è molto complicato. Insomma, sarà dura ripetersi…”.