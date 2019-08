Liga 2019/2020: i risultati della 1° giornata di campionato

I risultati della prima giornata del massimo campionato spagnolo 2019/2020. Perde il Barcellona. Vincono Real Madrid e Atletico Madrid. Pareggio con otto gol in partita tra Villareal e Granada

MADRID – Va in archivio la prima giornata della Liga 2019/2020. Proprio nell’anticipo del venerdì sera 16 Agosto 2019 la vera notizia della settimana è la sconfitta del Barcellona contro l’Atletico Bilbao. Dopo aver dominato la partita, i blaugrana vengono sorpresi da un eurogol in sforbiciata di Aduriz che porta i 3 punti ai padroni di casa. Nelle partite del sabato 17 Agosto 2019 il Real Madrid vince fuori casa per 3 reti a 1 contro il Celta Vigo, pareggia il Valencia contro il Real Sociedad e pareggia anche il Villareal in casa contro il Granada con 4 reti per squadra. Nelle partite di domenica 18 Agosto 2019 vittorie di misura in casa per Atletico Madrid e Alaves. Vincono fuori casa il Siviglia e il Valladolid. Una curiosità in questa prima giornata di Liga 2019/2020 sono le espulsioni: ben 6 tra tutte le partite in programma.

RISULTATI 1° GIORNATA LIGA SPAGNOLA

Athletic Bilbao – Barcellona 1-0

Celta Vigo – Real Madrid 1-3

Valencia – Real Sociedad 1-1

Mallorca – Eibar 2-1

Leganés – Osasuna 0-1

Villareal – Granada 4-4

Alaves – Levante 1-0

Espanyol – Siviglia 0-2

Real Betis – Real Valladolid 1-2

Atletico Madrid – Getafe 1-0