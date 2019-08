Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo dopo il 3° turno

Tre turni di squaliica per Drudi del Cittadella, Legati del Feralpisalò e Tumminello del Pescara. Una giornata a Rafael, Maietta e Rosi

MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 agosto 2019, ha assunto le decisioni al termine del terzo turno eliminatorio di Coppa Italia disputato il 16-17-18 agosto 2019. In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA’

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. MONZA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del primo tempo di circa tre minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DRUDI Mirko (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 3° del primo tempo supplementare, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.

LEGATI Elia (Feralpisalo’): per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria.

TUMMINELLO Marco (Pescara): per avere, al 2° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE ANDRADE PINHEIRO Rafael (Cagliari): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.

MAIETTA Domenico (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROSI Aleandro (Perugia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ARMELLINO Marco (Monza): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

BENALI Ahmad (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

RAVANELLI Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

SCAGLIA Filippo (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

VANO Michele (Carpi): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BISOLI Dimitri (Brescia)

NAINGGOLAN Radja (Cagliari)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ADORNI Davide (Cittadella)

ALOI Salvatore (Trapani)

BELLUSCI Giuseppe (Monza)

BERESZYNSKI Bartosz (Sampdoria)

BERTAGNOLI Massimo (Chievo Verona)

BOCALON Riccardo (Venezia)

BRANCA Simone (Cittadella)

BRUNORI SANDRI Matteo Luigi (Pescara)

CARRARO Marco (Perugia)

CARRIERO Giuseppe Mattia (Monopoli)

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese)

DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia)

EVACUO Felice (Trapani)

GORI Mirko (Frosinone)

GRASSI Alberto (Parma)

GRAVILLON Andreaw Rayan (Sassuolo)

IOCOLANO Simone (Monza)

JANKTO Jakub (Sampdoria)

KIYINE Sofian (Salernitana)

LA MANTIA Andrea (Lecce)

LUPERINI Gregorio (Trapani)

MAJER Zan (Lecce)

MARIN Marius Mihai (Pisa)

MERONI Andrea (Pisa)

MICHAEL Kingsley Dogo (Bologna)

MISSIROLI Simone (Spal)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

PANICO Giuseppe Antonio (Cittadella)

PINA NUNES Nuno Henrique (Chievo Verona)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona)

POLI Andrea (Bologna)

PUCCIARELLI Manuel (Chievo Verona)

RANIERI Luca (Fiorentina)

REGUFE ALVES Bruno Eduardo (Parma)

RICCI Federico (Spezia)

ROSSINI Andrea (Carpi)

SALVI Alessandro (Frosinone)

SAMPIRISI Mario (Monza)

SIEGA Nicholas (Pisa)

SODDIMO Danilo (Cremonese)

TERZIC Aleska (Fiorentina)

TROTTA Marcello (Frosinone)

VITALE Mattia (Frosinone)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

MELCHIORRI Federico (Perugia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

CAPRARI Gianluca (Sampdoria)

IEMMELLO Pietro (Perugia)

JANKOVIC Marko (Spal)

MAURIZI Samuele (Carpi)

VLAHOVIC Dusan (Fiorentina)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.