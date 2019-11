Liga 2019/2020: i risultati della tredicesima giornata

I risultati della tredicesima giornata del massimo campionato spagnolo 2019/2020. Vincono tutte le big. Sconfitta per il Granada a Valencia. Solo due pareggi in questa giornata

MADRID – Va in archivio la tredicesima giornata della Liga 2019/2020. Proprio nell’anticipo del venerdì sera 8 Novembre 2019 il primo pareggio tra Real Sociedad – Leganés. Vincono tutte le big: il Real Madrid in trasferta con l’Eibar, il Barcellona e l’Atletico Madrid in casa contro Celta Vigo ed Espanyol. Nel posticipo serale di domenica 10 novembre 2019 il Siviglia vince in trasferta contro il Betis. L’altro pareggio di giornata è stato quello a reti inviolate tra Getafe ed Osasuna.

RISULTATI 13° GIORNATA LIGA SPAGNOLA

Real Sociedad – Leganés 1-1

Alaves – Valladolid 3-0

Valencia – Granada 2-0

Eibar – Real Madrid 0-4

Barcellona – Celta Vigo 4-1

Maiorca – Villareal 3-1

Atletico Bilbao – Levante 2-1

Atletico Madrid – Espanyol 3-1

Getafe – Osasuna 0-0

Betis – Siviglia 1-2

LA CLASSIFICA: Barcellona e Real Madrid 25, Atletico Madrid e Siviglia 24, Real Sociedad 23, Atletico Bilbao Getafe Granada e Valencia 20, Osasuna 19, Villareal 18, Levante e Valladolid 17, Alaves ed Eibar 15, Maiorca 14, Betis 13, Celta Vigo 9, Espanyol 8, Leganés 6.