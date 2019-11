Bundesliga 2019-2020: i risultati dell’undicesima giornata

I risultati dell’undicesima giornata del massimo campionato tedesco 2019-2020. Torna alla vittoria il Bayer Monaco contro il Borussia Dortmund, continua il primato in solitaria per il Borussia M’Gladbach. Un solo pareggio in questa giornata

Va in archivio l’undicesima giornata di Bundesliga 2019/2020. Torna alla vittoria il Bayer Monaco nel big match casalingo contro il Borussia Dortmund. Unico pareggio della giornata è quello casalingo dello Schalke 04 contro il Fortuna Dusseldorf. Continua il primato del sorprendente Borussia M’Gladbach che in casa ha la meglio sul Werder Brema. Vittoria in trasferta per il Lipsia contro l’Hertha Berlino e vince di misura in casa il Friburgo contro l’ Eintracht Frankfurt.

RISULTATI 11° GIORNATA BUNDESLIGA

Colonia – Hoffenheim 1-2

Hertha Berlino – Lipsia 2-4

Schalke 04 – Fortuna Dusseldorf 3-3

Mainz – Union Berlino 2-3

Paderborn 07 – Augsburg 0-1

Bayer Monaco – Borussia Dortmund 4-0

Borussia M’Gladbach – Werder Brema 3-1

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 0-2

Friburgo – Eintracht Frankfurt 1-0

LA CLASSIFICA: Borussia M’Gladbach 25, Lipsia Bayer Monaco e Friburgo 21, Hoffenheim 20, Borussia Dortmund e Schalke 04 19, Bayer Leverkusen 18, Eintracht Frankfurt e Wolfsburg 17, Union Berlino 13, Hertha Berlino Fortuna Dusseldorf e Werder Brema 11, Augsburg 10, Mainz 9, Colonia 7, Paderborn 07 4.