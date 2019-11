Europei Under19, Italia – Malta 2-0: risultato, tabellino

Gli Azzurri superano Malta 2-0 grazie alle reti di Esposito e Ricciardi. Il tabellino completo del match giocato il 13 novembre 2019 e valido per le qualificazioni Europee

MISANO ADRIATICO – Sucesso per 2-0 dell’Italia su Malta nella gara disputata questo pomeriggio alle ore 15 e valida per le qualificazioni ai prossimi campionato europei 19. Il match è stato sbloccato al 43′ del primo tempo da Esposito su assist di Ricciardi. Nella ripresa raddoppio al 20′ di Ricciardi su assist di Esposito. Debutto con i fiocchi dunque per il talento dell’Inter Sebastiano Esposito autore di una rete e un assist. Si tratta del primo match del gruppo 6 condotto da Italia e Slovacchia a punteggio pieno.

Tabellino di Italia – Malta

ITALIA (4-3-1-2): Bracolini; Colombini, Okoli (dal 28′ st Armini), Gozzi Iweru, Pierozzi (dell’11 st Ponsi); Ricci, Rovella, Gyambuaa (dall’11’ sr Salcedo Mora); Ricciardi (dal 28′ st Fagioli); Piccoli (dal 28′ st Petrelli E.), Esposito. A disposizione: Cangiano, Greco, Ntube, Russo.

MALTA (4-3-3): Sylla; Vella (dal 32′ st Borg), Attard, Gauci, Zammit; Ghio, Dimech (dal 41′ st Sixsmith), Mohnani; Satariano, Mbong (dal 31′ st Tonna), Grech. A disposizione: Ellul, Farrugia, Mckay, Portelli, Veselji.

Reti: al 43′ pt Esposito, al 20′ st Ricciardi

Ammonizioni: Esposito, Attard