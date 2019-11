Qualificazioni Euro 2020: la presentazione del penultimo turno

Calendario, date ed orari del penultimo turno di qualificazione per EURO 2020. La Turchia da il via contro l’Islanda.

Domani pomeriggio 14 Novembre 2019 alle ore 18:00, avrà inizio il penultimo turno delle qualificazioni per gli Europei 2020 e sarà proprio la Nazionale della Turchia ad aprire le danze contro l’Islanda nel Gruppo H. Nel girone della Francia, i turchi cercheranno la vittoria per ottenere la qualificazione ma contro avrà la squadra del nord Europa che è dietro di sole 4 lunghezze ed una vittoria riaprirebbe i giochi per l’ultimo turno. Domani sera scenderanno in campo le squadre dei gruppi B, tra cui il Portogallo, e del gruppo A, oltre alle restanti partite del gruppo H. L’indomani 15 Novembre 2019 sarà il turno del gruppo D, del gruppo F e del gruppo J, quello dell’Italia già qualificata. Sabato 16 Novembre 2019, in campo anche le squadre dei gruppi C, E, G ed I.

L’ultimo turno partirà domenica 17 Novembre alle ore 15 e terminerà martedì 19 Novembre 2019.

Il calendario del penultimo turno di qualificazioni per Euro 2020

Giovedì 14 Novembre

Turchia – Islanda (gruppo H) ore 18

Albania – Andorra (gruppo H) ore 20,45

Francia – Moldavia (gruppo H) ore 20,45

Repubblica Ceca – Kosovo (gruppo A) ore 20,45

Inghilterra – Montenegro (gruppo A) ore 20,45

Portogallo – Lituania (gruppo B) ore 20,45

Serbia – Lussemburgo (gruppo B) ore 20,45

Venerdì 15 Novembre

Armenia – Grecia (gruppo J) ore 18

Finlandia – Liechtenstein (gruppo J) ore 18

Norvegia – Isole Faer Oer (gruppo F) ore 18

Bosnia – Italia (gruppo J) ore 20,45

Romania – Svezia (gruppo F) ore 20,45

Spagna – Malta (gruppo F) ore 20,45

Danimarca – Gibilterra (gruppo D) ore 20,45

Svizzera – Georgia (gruppo D) ore 20,45

Sabato 16 Novembre