Premier League 2019-2020: i risultati della dodicesima giornata

I risultati della dodicesima giornata del massimo campionato inglese 2019-2020. Vola il Liverpool a + 8 su Chealsea e Leicester. Perdono Arsenal e Manchester City mentre vince lo United

Va in archivio la dodicesima giornata di Premier League 2019/2020. Nel posticipo di domenica pomeriggio vola il Liverpool in classifica vincendo in casa il big match contro il Manchester City, che viene superato in classifica da Chelsea e Leicester vittoriosi in casa contro Crystal Palace ed Arsenal. Vince anche il Manchester United in casa contro il Brighton. Unico pareggio della giornata è quello tra Tottenham e Sheffield United

RISULTATI 12° GIORNATA PREMIER LEAGUE

Norwich – Watford 0-2

Chelsea – Crystal Palace 2-0

Burnley – West Ham 3-0

Newcastle – Bournemouth 2-1

Southampton – Everton 1-2

Tottenham – Sheffield United 1-1

Leicester – Arsenal 2-0

Wolverhampton – Aston Villa 2-1

Manchester United – Brighton 3-1

Liverpool – Manchester City 3-1

LA CLASSIFICA: Liverpool 34, Leicester e Chelsea 26, Manchester City 25, Sheffield United ed Arsenal 17, Manchester United Wolverhampton e Bournemouth 16, Burnley Brighton Crystal Palace e Newcastle 15, Tottenham ed Everton 14, West Ham 13, Aston Villa 11, Watford e Southampton 8, Norwich 7.