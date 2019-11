Liverpool – Manchester City: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Liverpool – Manchester City del 10 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la dodicesima giornata di Premier League, calcio d’inizio alle ore 17.30

LIVERPOOL – Domenica 10 novembre alle ore 17.30 andrà in scena l’attesissimo Liverpool – Manchester City, match clou della dodicesima giornata di Premier League. Da una parte ci sono i padroni di casa che, in Champions League, sono reduci dal sofferto successo col Genk mentre in campionato vengono dalla vittoria esterna contro l’Aston Villa. La squadra di Klopp occupa la prima posizione in classifica con 31 punti. Dall’altra parte ci sono gli uomini di Guardiola che, in Champions, sono reduci dal pari esterno contro l’Atalanta mentre in Premier hanno battuto in rimonta il Southampton. Seconda posizione in classifica con 25 punti per i Citizens.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 10 novembre alle ore 16.30 le formazioni ufficiali, dalle 17.30 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI LIVERPOOL – Klopp dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Alisson in porta, pacchetto difensivo composto da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Gomez e Van Dijk. A centrocampo Wijnaldum in cabina di regia con Henderson e Milner mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Salah, Firmino e Manè.

QUI MANCHESTER CITY – Qualche dubbio per Guardiola che dovrebbe schierare i suoi con un modulo speculare: Ederson in porta, reparto difensivo formato da Walker e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fernandinho e Stones. A centrocampo Gundogan in cabina di regia con Bernardo Silva e De Bruyne mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Mahrez, Aguero e Sterling.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Liverpool – Manchester City, valevole per la dodicesima giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Football.

Le probabili formazioni di Liverpool – Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Milner, Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Mahrez, Aguero, Sterling. Allenatore: Guardiola

STADIO: Anfield Road