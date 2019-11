Liverpool-Manchester City: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Manchester City: incontro valido per la dodicesima giornata di Premier League, calcio d’inizio alle ore 17.30.

LIVERPOOL – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Liverpool e Manchester City nel match valido per la dodicesima giornata di Premier League. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Liverpool tridente offensivo formato da Salah, Firmino e Manè mentre nel Manchester City spazio al trio d’attacco composto da Bernardo Silva, Aguero e Sterling.

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Manchester City

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho Wijnaldum, Salah, Firmino, Manè. Allenatore: Klopp

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Aguero, Sterling. Allenatore: Guardiola