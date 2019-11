Liverpool-Manchester City 3-1, il tabellino: Reds sempre più in vetta

Il tabellino di Liverpool-Manchester City 3-1 il risultato finale: reti di Fabinho, Salah e Manè per i padroni di casa mentre ai Citizens non basta Bernardo Silva.

LIVERPOOL – Nel match valido per la dodicesima giornata di Premier League il Liverpool batte 3-1 il Manchester City consolidando la vetta. Match di rara e meravigliosa intensità con i Reds che scappano nel primo tempo con Fabinho e Salah. Nella ripresa arriva anche il tris di Manè mentre alla squadra di Guardiola non basta il gol della bandiera di Bernard Silva. Con questa vittoria la squadra di Klopp consolida la vetta della classifica con 34 punti mentre il City scivola in quarta posizione con 25 punti.

Liverpool-Manchester City 3-1: il tabellino del match

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson (61′ Milner), Fabinho Wijnaldum, Salah (87′ Gomez), Firmino (79′ Chamberlain), Manè. A disposizione: Adrian, Gomez, Keita, Oxlade-Chamberlain, Milner, Lallana, Origi. Allenatore: Klopp

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo; Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Bernardo Silva, Aguero (71′ Gabriel Jesus), Sterling. A disposizione: Carson, Jesus, Silva, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden Allenatore: Guardiola

RETI: 6′ Fabinho (L), 13′ Salah (L), 51′ Mane (L), 78′ Bernardo Silva (M)

AMMONIZIONI: Rodri (M)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Anfield Road