Liga 2019/2020 – Il resoconto della diciottesima giornata

Il resoconto della diciottesima giornata del massimo campionato spagnolo. Il Real Madrid non va oltre lo 0-0 contro l’Atletico Bilbao , ne approfitta il Barcellona che batte 4-1 l’Alavés e vola da sola in testa alla classifica.

L’Atletico Madrid passa a Siviglia: a segno Correa e Morata, il Betis accorcia con Bartra ma non basta. Il Real Madrid non va oltre lo 0-0 contro l’Atletico Bilbao , ne approfitta il Barcellona che batte 4-1 l’Alavés con i gol di Griezmann, Vidal, Messi e Suarez (rigore) e va a +2 in classifica. Il Siviglia vince a Maiorca 0-2 con i gol di Carlos e Banega (rigore). Tante reti tra Osasuna e Real Sociedad, finita 3-4, gli ospiti vanno in vantaggo 0-3 dopo 28′ poi 2-3 e successivamente con l’espulsione di Roncaglia si va sul 2-4, inutile il gol di Avila all’84’.

I risultati della diciottesima giornata di Liga

Eibar – Granada 3-0

Maiorca – Siviglia 0-2

Barcellona – Alavés 4-1

Villareal – Getafe 1-0

Valladolid – Valencia 1-1

Leganés – Espanyol 2-0

Osasuna – Real Sociedad 3-4

Betis – Atletico Madrid 1-2

Levante – Celta Vigo 3-1

Real Madrid – Atletico Bilbao 0-0

LA CLASSIFICA: Barcellona 39, Real Madrid 37, Siviglia 34, Atletico Madrid 32, Real Sociedad 31, Getafe 30, Valencia e Atletico Bilbao 28, Levante 26, Villareal 25, Granada 24, Osasuna e Betis 23, Valladolid 20, Alavés e Eibar 19, Maiorca 15, Celta Vigo 14, Leganés 13, Espanyol 10.