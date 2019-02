Liga 2018/2019 – La presentazione della ventitreesima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella ventitreesima giornata. Al via il derbi madrileño, Barça in trasferta al San Mames.

MADRID – Domani, venerdì 8 febbraio, avrà inizio il ventitreesimo turno di Liga che si aprirà con il match tra Real Valladolid e Villarreal in programma alle ore 21:00. Il giorno seguente i riflettori si sposteranno sul Wanda Metropolitano di Madrid, dove andrà in scena il derbi madrileño tra Atletico e Real alle 16:15. I Colchoneros sono reduci dalla sconfitta di Siviglia contro il Betis ed occupano il secondo posto in classifica con sei lunghezze di ritardo dal Barcellona capolista, mentre la squadra di Solari segue al terzo posto con 42 punti, due in meno rispetto ai cugini. Benzema e compagni sono in un ottimo stato di forma e dopo le cinque vittorie consecutive è arrivato, nella serata di ieri, un prezioso pareggio nel match del Camp Nou contro il Barcellona, valevole per la semifinale d’andata di Copa del Rey. I Blancos hanno svoltato con l’avvento del tecnico Lopetegui, la Liga è più aperta che mai.

Il Barcellona scenderà in campo domenica alle 20:45 nell’ostica trasferta del San Mames, casa dell’Athletic Bilbao. I baschi, dopo un avvio decisamente complicato, sono in netta ripresa e tra le proprie mura hanno messo spesso e volentieri i bastoni tra le ruote alle big del campionato spagnolo. La squadra di Valverde, inoltre, è reduce da due pareggi consecutivi, mentre l’ultima sconfitta risale allo scorso 23 gennaio in Copa del Rey contro il Siviglia, poi ribaltato nel ritorno dai catalani. Siviglia che sarà impegnato, sempre nella giornata di domenica, nel match casalingo contro l’Eibar con l’obbligo di vincere per sfruttare al meglio il derby di Madrid ed accorciare dalle due madrileñe.

Il programma della 23esima giornata

VENERDI’

Real Valladolid – Villarreal

SABATO

Getafe – Celta Vigo

Atletico Madrid – Real Madrid

Espanyol – Rayo Vallecano

Girona – Huesca

DOMENICA

Leganes – Real Betis

Valencia – Real Sociedad

Siviglia – Eibar

Athletic Bilbao – Barcellona

LUNEDI’

Deportivo Alavés – Levante