Lazio-Empoli 1-0, il tabellino: decide un rigore di Caicedo

Il tabellino di Lazio-Empoli 1-0, il risultato finale: a decidere il match dell’Olimpico un rigore di Caicedo nel finale della prima frazione di gioco.

ROMA – Nel match valevole per l’anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A la Lazio batte l’Empoli salendo momentaneamente in quarta posizione. A decidere il match dell’Olimpico un rigore di Caicedo al tramonto della prima frazione di gioco. Con questo successo la formazione di Inzaghi sale al quarto posto con 38 punti mentre l’Empoli resta in diciassettesima posizione con 18 punti.

Lazio-Empoli 1-0: il tabellino del match

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic (58′ Cataldi), Leiva, Berisha (77′ Badelj), Lulic; Caicedo, Correa. Allenatore: Inzaghi

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore (69′ Acquah), Pasqual (88′ Michelidze); Farias (51′ Oberlin), Caputo. Allenatore: Iachini

RETI: 42′ Rig. Caicedo (L)

AMMONIZIONI: Correa (L), Acquah (E)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Olimpico