Liga 2018/2019 – Il resoconto della ventisettesima giornata

Il resoconto della ventisettesima giornata del massimo campionato spagnolo. Vincono le big, il Getafe mantiene il quarto posto.

MADRID – Questo weekend è andato in scena il ventisettesimo turno di Liga, il massimo campionato spagnolo. Ad aprire il turno è stato il match, terminato sull’1-1, tra Athletic Bilbao ed Espanyol, mentre il giorno successivo sono scesi in campo Atletico Madrid, Barcellona e Getafe. I Colchoneros hanno ottenuto i tre punti nel match casalingo contro il Leganes, vinto per 1-0 grazie al gol di Saul, pur effettuando un cospicuo turnover in vista del ritorno di domani contro la Juventus. Simeone ha rinunciato, oltre agli squalificati Koke e Godin, a Juanfran, Saul, Morata, Lucas Hernandez, Filipe Luis e Diego Costa: i primi due sono subentrati nel corso della ripresa, i restanti sono rimasti completamente a riposo. Poco turnover, invece, per il Barcellona di Valverde, che schiera la formazione migliore ad esclusione di Rakitic e Dembelé e vince per 3-1 contro il Rayo Vallecano, mantenendo così il vantaggio di sette punti sull’Atletico Madrid. A segno Pique, Suarez e Messi, sempre più in cima alla classifica della scarpa d’oro con ben 26 gol siglati in 23 presenze da titolare. Vince anche il Getafe di José Bordalás, autentica sorpresa dell’attuale campionato con 45 punti all’attivo, che ribalta il risultato con l’Huesca e si tiene stretto il quarto posto, che varrebbe la prima storica qualificazione in Champions League. E’ tempo di saluti, invece, in casa Real Madrid. I Blancos vincono per 1-4 sul campo del Real Valladolid, ma non basta ad evitare l’esonero di Santiago Solari, che secondo i media spagnoli verrà esonerato nel tardo pomeriggio.

I risultati della 27esima giornata

Athletic Bilbao – Espanyol 1-1

Deportivo Alavés – Eibar 1-1

Atletico Madrid – Leganes 1-0

Barcellona – Rayo Vallecano 3-1

Getafe – Huesca 2-1

Celta Vigo – Real Betis 0-1

Girona – Valencia 2-3

Levante – Villarreal 0-2

Siviglia – Real Sociedad 5-2

Real Valladolid – Real Madrid 1-4

La classifica

Barcellona 63; Atl.Madrid 56; Real Madrid 51; Getafe 45; Alavés 41; Siviglia 40; Valencia, Betis 39; Real Sociedad, Eibar 35; Espanyol, Athletic 34; Leganes 33; Girona 31; Levante 30; Valladolid, Villarreal 26; Celta 25; Rayo Vallecano 23; Huesca 22.