Il neo tecnico giallorosso inizierà la sua avventura nel posticipo Roma – Empoli. Al via il Torneo di Viareggio

Lunedì 11 marzo due posticipi in primo piano da seguire anche con il supporto della webcronaca. In Serie A prima in giallorosso per Ranieri che affronta in serata l’Empoli. Altro posticipo in Serie B dove la sfida é fra Venezia e Palermo. Ma non saranno i soli incontri in programma.

Partiamo da quelli già disputati con il River Plate che nella Superliga argentina vince 1-0 in casa l’Atletico Tucuman grazie a una rete di Ferreira al 21′. In Colombia due risultati per 3-1 ovvero quello tra Cucuta e Magdalena e tra America De Cali e Once Caldas. In Paraguay 4-1 esterno del Guarani in casa di Sol De America. Stesso punteggio per il Los Angeles che in casa ha la meglio del Portland Timbers nella MSL in USA. Nel primo pomeriggio grande attesa per l’inizio del Torneo di Viareggio con diversi incontri in programma. Si apre alle 14 con Inter contro Braga. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati di questa giornsta.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

