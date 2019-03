I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì. Bolletta dedicata ai posticipo di Serie A e B e a Bundesliga, Ligue 2, Eerste Divisie e Serie C

I pronostici di lunedì 11 marzo riguardano i posticipi di Serie A e B ma anche Bundesliga, Ligue 2, Eerste Divisie e Girone B della Serie C. Complessivamente sei partite che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Dusseldorf – Francoforte over 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per la venticinquesima giornata del massimo campionato tedesco. Il Dusseldorf proviene dalla schiacciante vittoria ottenuta in trasferta sul campo dello Schalke e in classifica è undicesimo con 31 punti. Nove lunghezze in più per il Francoforte, quinto, che nel turno precedente ha vinto in casa contro l’Hoffenheim.

Roma – Empoli over 2,5 (ore 20.30)

Posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. I giallorossi provengono dalla sconfitta rimediata nel derby e dall’eliminazione in Champions League, che sono costate la panchina a Eusebio Di Francesco: ripartono con Ranieri e dal quinto posto in classifica a quota 44. La squadra toscana, diciassettesima con 22 punti, è reduce dal pareggio casalingo contro il Parma.

Venezia – Palermo over 2,5 (ore 21)

Incontro valevole per la ventottesima giornata del campionato cadetto. Il Venezia proviene dalla sconfitta rimediata a Verona ed è sedicesimo a quota 26. Diciannove lunghezze in più per il Palermo, secondo a -2 dalla capolista Brescia e reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce.

Metz – Sochaux 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la ventotttesima giornata del campionato cadetto francese. Il Metz proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Le Havre ed é al capolista con 57 punti.Trentadue lunghezze in meno per il Sochaux, terzultimo e reduce dall0-4 rimediato in casa contro il Nancy.

Gubbio – Ternana under 2,5 (ore 20.45)

Gara valida per la trentesima giornata del Girone B della Serie C. Il Gubbio proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Rimini e in classifica è tredicesimo con 33 punti. Una lunghezza in più per la Ternana, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro la Sambenedettese.

Jong Ajax – Jong AZ 1 (ore 20)

Match valido per la ventottesima giornata del campionato cadetto olandese. Lo Jong Ajax proviene dal pareggio casalingo contro il Den Bosch e in classifica è nono con 41 punti. Venti lunghezze in meno per lo Jong AZ, terzultimoo, che nel turno precedente ha pareggiato in casa contro il Volendam.

