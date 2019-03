Venezia – Palermo: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Venezia – Palermo: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ventottesimo turno del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle ore 21

VENEZIA – Lunedì 11 marzo alle ore 21 si giocherà Venezia – Palermo, sfida valevole per il posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione lagunare che viene dalla sconfitta col Verona e dal conseguente esonero di Zenga, al suo posto Cosmi. I padroni di casa occupano la quattordicesima posizione in classifica, insieme a Foggia e Livorno, con 26 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la squadra siciliana che è reduce dal prezioso successo casalingo contro il Lecce ed in classifica occupa il secondo posto con 45 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Lunedì 11 marzo alle ore 20.15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI VENEZIA – La formazione di Cosmi dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Vicario in porta, pacchetto difensivo composto da Zampano e Cernuto sulle corsie esterne mentre nel mezzo Fornasier e Coppolaro. A centrocampo Schiavone in cabina di regia con Segre e Bentivoglio mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Lombardi, Bocalon e Di Mariano.

QUI PALERMO – Stellone dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-1-2 con Brignoli in porta, pacchetto difensivo composto da Bellusci, Rajkovic e Szyminski. A centrocampo Jajalo e Murawski in cabina di regia con Rispoli e Aleesami sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Trajkovski alle spalle del tandem offensivo composto da Nestorovski e Puscas.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezia – Palermo, valevole per il posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Venezia – Palermo

VENEZIA (4-3-3) Vicario; Zampano, Fornasier, Coppolaro, Cernuto; Segre, Schiavone, Bentivoglio; Lombardi, Bocalon, Di Mariano. Allenatore: Cosmi

PALERMO (3-4-1-2): Brignoli; Bellusci, Rajkovic, Szyminski; Rispoli, Jajalo, Murawski, Aleesami; Trajkovski; Nestorovski, Puscas. Allenatore: Stellone

STADIO: Pierluigi Penzo