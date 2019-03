Torneo di Viareggio: con il giuramento di Quagliarella il via alla 71° edizione

Inaugurata la settantunesima edizione del Torneo di Viareggio, l’importante torneo calcistico giovanile. Quest’anno il compito di leggere il giuramento è toccato a Fabio Quagliarella

VIAREGGIO – É stato Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria e attuale capocannoniere del campionato di Serie A con 20 gol, a inaugurare la 71° edizione della “Viareggio Cup” leggendo il giuramento di rito. Lui che a quel torneo aveva partecipato per l’ultima volta diciassette anni fa con la maglia del Torino.

“Leggere questo giuramento è motivo di grande soddisfazione – ha detto il bomber blucerchiato – Ho giocato il Viareggio per tre volte, ricordo che ciascuno di noi non vedeva l’ora arrivasse la Primavera per poter giocare un torneo così importante”. Il consiglio che ha dato ai giovani calciatori è stato quello di amare sempre quello che si fa, rispettare se stessi, sapersi curare sul campo ma anche e soprattutto fuori. “Soprattutto nei momenti difficili, perché ci sono anche quelli”, ha concluso.

Dall’11 al 27 marzo a competere per l’ambito trofeo saranno quaranta squadre. Dieci i gironi, divisi in due gruppi: Gruppo A per i gironi da 1 a 5, Gruppo B per quelli da 6 a 10. Alla seconda fase accederanno le prime classificate dei gironi e le tre migliori seconde di ciascun gruppo.

I Gironi

GRUPPO A:

Girone 1: Inter, Braga (Portogallo), Cagliari, Apia Leichhardt (Australia); Girone 2: Empoli, Everton (Inghilterra), Ascoli, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti); Girone 3: Bologna, Bruges (Belgio), Ternana, America de Cali (Colombia); Girone 4: Torino, Norchi Dinamoeli Tbilisi (Georgia), Rieti, Atletico Paranaense (Brasile); Girone 5: Parma, Nania (Ghana), Venezia, Euro Liac New York (Stati Uniti).

GRUPPO B:

Girone 6: Sassuolo, Fk Rfs (Lettonia), Benevento, Pontedera; Girone 7: Milan, Berekum Chelsea (Ghana), Spezia, Carrarese; Girone 8: Fiorentina, Krasnodar (Russia), Perugia, Westchester United (Stati Uniti); Girone 9: Genoa, Dukla Praga (Repubblica Ceca), Livorno, Atlantida Juniors (Uruguay); Girone 10: Rappresentativa Serie D, Cina Under 19 (Cina), Spal, Salernitana.