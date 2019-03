Palermo – Lecce: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Palermo – Lecce: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventisettesima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 18

PALERMO – Sabato 2 marzo alle ore 18 andrà in scena Palermo – Lecce, match clou della ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Da una parte c’è la formazione siciliana che è reduce dalla brutta sconfitta di Crotone ed in classifica è scivolata al terzo posto con 42 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine pugliese che viene dal prezioso successo casalingo contro il Verona ed in classifica occupa la quarta posizione, in coabitazione col Pescara, con 41 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 2 marzo alle ore 17.15 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI PALERMO – La formazione guidata da Stellone dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1 con Pomini in porta, pacchetto difensivo composto da Szyminski, Bellusci e Rajkovic. A centrocampo Haas e Jajalo in cabina di regia con Aleesami e Rispoli sulle corsie esterne mentre davanti Trajkovski e Falletti a supporto di Nestorovski.

QUI LECCE – La squadra salentina dovrebbe schierarsi col 4-3-1-2 con Vigorito in porta, pacchetto difensivo formato da Venuti e Calderoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo Meccariello e Lucioni. A centrocampo Tachtsidis in cabina di regia con Majer e Arrigoni mezze ali mentre davanti Mancosu a supporto del tandem offensivo composto da Falco e La Mantia.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro del Barbera Palermo – Lecce, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Palermo – Lecce

PALERMO (3-4-2-1): Pomini; Szyminski, Bellusci, Rajkovic, Aleesami, Haas, Jajalo, Rispoli, Falletti, Trajkovski, Nestorovski. Allenatore: Stellone

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni, Majer, Tachtsidis, Petriccione, Mancosu, Falco, La Mantia. Allenatore: Liverani

STADIO: Renzo Barbera