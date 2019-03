Serie B, Palermo – Lecce 2-1: il tabellino del match

Il tabellino del match Palermo – Lecce 2-1 il risultato finale: Trajkovski e Puscas firmano i gol per i rosanero, Tabanelli illude i giallorossi.

PALERMO – Termina con il risultato di 2-1 il match tra Palermo e Lecce valevole per ventisettesima giornata di Serie B. Pronti, via ed i rosanero passano in vantaggio con il gol di Trajkovski, che dal limite dell’area fa partire un destro rasoterra che batte Vigorito. I giallorossi reagiscono e vanno più volte vicini al gol del pareggio, ma sbattono sul muro eretto da Brignoli. Nella ripresa il Palermo entra bene in campo e Puscas firma il raddoppio sfruttando due ingenuità clamorose dei centrali giallorossi, che spianano la strada all’attaccante rumeno. La squadra di Liverani non si arrende e continua ad attaccare fino a trovare il gol del 2-1 con Tabanelli, ma il Palermo gestisce il vantaggio nei minuti finali e porta a casa i tre punti.

Il tabellino del match

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Chochev (45′ st Haas); Trajkovski (36′ st Falletti); Puscas, Nestorovski (22’st Szyminski). A disposizione: Pomini, Alastra, Szyminski, Ingegneri, Pirrello, Accardi, Rispoli, Falletti, Fiordilino, Haas, Lo Faso, Moreo. All. Stellone

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Haye (16′ st Tabanelli), Tachtsidis, Majer (45′ st Saraniti); Mancosu (16′ st Tumminello); Falco, La Mantia. A disposizione: Bleve, Milli, Cosenza, Fiamozzi, Marino, Riccardi, Bovo, Arrigoni, Tabanelli, Felici, Saraniti, Tumminello. All. Liverani

Reti: 4′ pt Trajkovski, 6′ st Puscas (P); 45’+3′ st Tabanelli (L)

Ammonizioni: Lucioni, Mancosu, Meccariello (L); Nestorovski, Salvi, Brignoli (P)

Espulsioni:

Recupero: 2′ pt, 5′ st

Stadio: Renzo Barbera